﻿Weinhold, Kiel und die Zukunft des Ältesten

Seit Beginn der Vorbereitung ist Steffen Weinhold (Mitte) ältestes Zebra in der Herde, fühle sich aber „biologisch nicht als der Älteste in der Mannschaft“.

Seit Beginn der Vorbereitung ist Steffen Weinhold ältestes Zebra in der Herde des THW Kiel. Der Vertrag des 36-jährigen Linkshänders läuft in einem Jahr aus. Und danach? Alles offen. Der Familienvater fühlt sich wohl in Kiel, fühlt sich fit, bereit. Ein Karriereende ist kein Thema.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket