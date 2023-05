﻿Boris Herrmann im Interview: „Ich werde durchaus seekrank“

Kiel. Spätestens seit der Vendée Globe 2020/21 ist Boris Herrmann nicht nur allen Seglern ein Begriff. Nach über 80 Tagen und 28 000 Seemeilen allein auf seinem Boot – gespickt mit vielen Herzschlagmomenten – erreichte der 41-jährige gebürtige Oldenburger als fünftschnellster Weltumsegler den Zielhafen. Herrmann ist seitdem der Star der deutschen Segel-Szene.

Mit seinem Team Malizia absolviert der Wahl-Hamburger zur Zeit das Ocean Race, legte für die aktuelle Etappe aber eine Pause ein, um Zeit mir der Familie zu verbringen. Im Rahmen einer Plakatausstellung zum Klimawandel in der Kieler Max-Planck-Schule kam der Segelstar am Donnerstagvormittag in die Landeshauptstadt – die nicht nur wegen des olympischen Segelreviers und der Kieler Woche so etwas wie Herrmanns zweite Heimat ist. Aus Kiel stammt auch seine Ehefrau Birte.

Am Rande der Schulausstellung fand Herrmann die Zeit, um mit unserer Redaktion über das Alleinsein auf dem Meer, sein Faible für den Ort Strande und eine Nacht, die er so schnell nicht vergessen wird, zu sprechen. Und wussten Sie, dass Boris Herrmann sogar seinen Urlaub mit Segeln verbringt?

Herrmanns Kampf gegen den Klimawandel Boris Herrmann hat nicht nur sportlich hohe Ambitionen. Er setzt sich auch extrem für den Klimaschutz ein. Auf seinen Regatten sammelt er Daten für die Wissenschaft, informiert an Schulen Kinder über die Bedeutung der Ozeane, sensibilisiert für das Thema Klimawandel. Insbesondere seine Weltumseglungen haben einen Wert für die Forschung: Mit seiner Hightech-Segeljacht „Malizia – Seaexplorer“ fährt Herrmann durch Bereiche des Meeres, in die sonst eigentlich niemand kommt. „Es ist natürlich toll für die Wissenschaft, wenn wir da präzise Daten mitbringen“, erläuterte Herrmann bereits im vergangenen Herbst, „um zu verstehen, wie hoch die CO2-Konzentration im Oberflächen-Ozean ist – und wie schlimm sich der Klimawandel dort schon auswirkt.“

Herr Herrmann, Sie waren bereits als Säugling das erste Mal an Bord eines Segelbootes und sind im Alter von 19 Jahren ihre erste Transatlantik-Regatta gesegelt. Werden Sie trotz der vielen Stunden auf dem Wasser eigentlich auch hin und wieder noch seekrank?

Boris Herrmann (lacht): Tatsächlich wurde mir das Segeln schon in die Wiege gelegt und meine Leidenschaft war damit natürlich vorgezeichnet. Das Rennen mit 19 bot schon alle Aspekte eines Transatlantik-Rennens: ein tolles Abenteuer mit viel Aufregung, aber auch Einsamkeit. Und ja! Trotz dieser Erfahrung werde ich durchaus seekrank und muss dann auch Tabletten dagegen nehmen. So komme ich damit gut klar, zum Glück!

Seit ihrem Erfolg bei der Vendée Globe ist Ihre Bekanntheit stark gestiegen, spüren Sie das auch im Alltag?

Ich denke nicht, dass sich mein Privatleben dadurch stark verändert hat. Ich wohne jetzt mit meiner Frau und meiner Tochter in Hamburg und kann die Kleine jetzt, in diesen vier Wochen, in denen ich zu Hause bin, in die Kita bringen. Dabei werde ich gelegentlich angesprochen, aber ich empfinde das als nett und stressfrei. Es kommt vor, dass Leute mir etwas auf der Straße zurufen und mich ermutigen, das ist motivierend.

Dann schauen wir noch einmal genau auf die Vendée Globe. Eine Nacht ist Ihnen wohl ganz besonders in Erinnerung geblieben: jene Nacht, in der Sie sich bei der Suche nach dem verunglückten Kevin Escoffier beteiligten. Was haben Sie in dieser Nacht gefühlt?

Natürlich habe ich mich ein wenig hilflos gefühlt. In diesen Momenten versteht man, wie groß der Ozean ist, wenn das Sicherheitsnetz nicht greift. Wir haben eigentlich, durch zum Beispiel Notrufbojen, eine hohe Sicherheit. Man fühlt sich wie auf der Titanic unsinkbar. Wenn allerdings wie bei Kevin der Fall eintritt, dass das Boot zu schnell sinkt und man keine Notrufboje dabei hat, dann ist es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man sieht zwischen den Wellen bei Nacht kaum etwas und es war ein Riesen-Glück, dass wir ihn gefunden haben.

Eine andere Schwierigkeit bei solchen Regatten ist der fehlende Kontakt zur Familie. Wie schaffen Sie und Ihre Frau das?

Man muss als Familie eine Balance finden, dass man sich immer wieder sieht und sich nicht auseinanderlebt. Das ist bei einem solchen Beruf eine riesige Herausforderung, aber es klappt ganz gut! Wir können zu manchen Etappen zusammen reisen, und während des Wettkampfes schreiben wir sehr viel über „WhatsApp“. Aber natürlich ist es schwierig zu kommunizieren, wenn ich in meiner eigenen Zeitzone bin und meine Frau ihren Alltag und den Job hat.

Neben Ihnen treibt sich bei unserem Interview noch ein weiterer treuer Begleiter herum: Ihr Hund Lilly verfolgt sie auf Schritt und Tritt, wie sehr fehlt sie Ihnen während der Regatten?

Wenn ich auf See bin, vermisse ich sie. Wir haben diesen Hund seit 2018 und sie ist mir extrem ans Herz gewachsen und mein ständiger Begleiter, den ich immer gerne dabei habe.

Ist sie denn auch seefest?

Ja, tatsächlich! Sie ist im Urlaub auch schon öfter mitgesegelt, chillt dann und schläft an Bord.

Urlaub ist auch schon das richtige Stichwort: Sie gehen ja tatsächlich immer noch mit Ihrer Frau segeln, um zu entspannen. Wie dürfen wir uns den Urlaubssegler Boris Herrmann vorstellen?

Wir liegen dann überwiegend im Hafen oder vor Anker. Im letzten Urlaub waren wir in Strande, weil ich den Hafen so unfassbar gerne mag, da man dort kiten kann. Das Segeln ist im Urlaub nur für die Familie und es geht mir darum, Zeit miteinander zu verbringen. Wie schnell wir segeln, ist mir dann tatsächlich mal egal. Es soll am besten schön gemütlich sein. Auch die Strecken sind dann möglichst kurz.

Für die laufende Ocean-Race-Etappe haben Sie das Ruder an Will Harris abgegeben. Wie schwer fällt Ihnen das und wie verfolgen sie das Rennen?

Es fällt mir nicht so schwer, weil ich mit Will Harris einen tollen Skipper habe, mit dem ich seit 2019 schon viel zusammen gesegelt bin und dem ich komplett vertraue. Aber natürlich verfolge ich die Etappe intensiv und schaue jede Stunde auf den Live-Tracker. Wenn es Probleme gibt, bin ich natürlich im ersten Moment aufgeschreckt und mache mir Sorgen. Dann lese ich in der technischen Whatsapp-Gruppe des Bootes mit. Ich bin aktuell aber guter Dinge. Sie holen wieder auf und sind nur sechs Meilen hinter dem ersten Platz.

In Ihrem Buch „Allein zwischen Himmel und Meer“ haben Sie geschrieben, dass nach dem Erreichen eines Lebensziels das nächste kommt. Wissen Sie schon, welches Ziel Sie sich als nächstes setzen?

Erst einmal wollen wir das Ocean Race erfolgreich beenden. Das Rennen wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und geht jetzt erst richtig los. Wir haben ungefähr die Hälfte erreicht und das restliche Rennen wird uns noch mal extrem viel abverlangen. Danach lautet mein nächstes großes Ziel die Vendée Globe im Jahr 2024 und vor dieser habe ich sehr viel Respekt.

Tobias Hollenbach