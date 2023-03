Wenn der Druck zu groß ist

Liebe Leserinnen und Leser,

ich würde mich in dieser Woche gerne mit dem Thema Druck beschäftigen. Fühlen Sie sich auch manchmal von äußerem Druck - beispielsweise im Berufsleben - wie eingeschnürt? Als Außenstehender kann man es vielleicht kaum nachempfinden, aber der Druck muss für einen Profisportler zuweilen kaum auszuhalten sein.

Als der THW Kiel am vergangenen Sonntag mit 31:34 gegen den SC DHfK Leipzig ausgerutscht war und die Tabellenführung (zumindest im Minuspunkte-Ranking) verpasst hatte, kündigte Cheftrainer Filip Jicha eine „harte und aufrichtige Analyse“ an. Doch ein Satz des Tschechen hatte eine besonders große Tragweite. Jicha sagte: „Vielleicht ist der Druck zu groß.“

Gewiss ist der Druck nirgendwo im deutschen Handball so groß wie beim THW Kiel. Rekordmeister, Rekordpokalsieger, viermaliger Champions-League-Sieger - Zebras sind per se zum Siegen verdammt. Die härteste Währung an der Förde sind Titel. Und dass die Spieler, die sich dieses Siegergen per Vertragsunterzeichnung „einpflanzen“ lassen, keine unfehlbaren Maschinen sind, konnten wir nun alle gut erleben. Schon das Remis in Elverum hatte neben einer spielerischen Espritlosigkeit ungeahnte Schwächen im Abschluss offenbart. Eine Wurfkrise, die sich am Sonntag gegen ein ersatzgeschwächtes, aber unter der Leitung von Nationalspieler Simon Ernst aufopferungsvoll kämpfendes Leipziger Ensemble fortgesetzt hatte. Keine Maschinen! Druck! Darüber sollte vielleicht auch jeder Fan einmal nachdenken, bevor er zu Pfiff oder Buhruf ansetzt.

Für Superstar Mikkel Hansen wurde der Druck im Moment zu groß. Der Däne machte zuletzt Stresssymptome öffentlich und will nun während einer Auszeit wieder zu Kräften kommen. Sein dänischer Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen, der beim THW Kiel als „Zaubermaus“ auf Linksaußen einst für Furore sorgte, weiß ebenfalls, wie sich Druck anfühlt. Im Vorwege der beiden Länderspiele des Weltmeisters gegen die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr/Livestream zdf.de) in Aalborg und Sonntag (14.15 Uhr/ZDF) in Hamburg im Euro Cup erzählte mir der 51-Jährige im Interview sehr offen, wie der Druck für ihn zu groß wurde und er die Doppelbelastung als Trainer der Rhein-Neckar Löwen und dänischer Nationaltrainer nicht mehr schultern konnte: „Ich war so müde zum Schluss, aber konnte nicht mehr schlafen. Das war zu viel für mich. Ich hatte keine Ruhe mehr im Körper.“ Für Jacobsen ist völlig klar, dass ein moderner Trainer mehr auf die Psyche seiner Spieler achtgeben muss, besonders auf die der jungen Spieler.

Und doch gilt im Profisport das „Kahnsche“ Gesetzt vom „Weiter, immer weiter!“, und so wird auch der THW Kiel nach der Länderspielwoche wieder zum spannenden Alltag in der zweiten Saisonhälfte zurückkehren. Nächster Gegner in der Champions League ist in den Play-offs um den Einzug ins Viertelfinale der rumänische Meister Dinamo Bukarest, bei dem auch Ex-Zebra Christian Dissinger unter Vertrag steht, aber momentan nicht berücksichtigt wird. Das Hinspiel in der rumänischen Hauptstadt findet am Mittwoch, 22. März, um 18.45 Uhr (19.45 Uhr Ortszeit) statt. Die Entscheidung fällt eine Woche später am 29. März ebenfalls um 18.45 Uhr in der Kieler Wunderino-Arena. Dazwischen, am 26. März, gastieren die Füchse Berlin zum Spitzenspiel an der Kieler Förde. So oder so: Kleiner wird der Druck nicht.

Ich wünsche Ihnen zwei schöne Länderspiele und im Anschluss viel Spaß mit dem THW Kiel, passen Sie gut auf sich auf!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Wenn du neunte, zehnte Klasse bist oder im Abitur steckst, kannst du dich in Dänemark in unseren Sportschulen fast ganz auf Handball konzentrieren. Das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland. Die Kinder lernen dort, zu leben wie professionelle Handballer, bekommen gutes Essen, Hilfe beim Krafttraining. Da haben wir eine viel bessere und breitere Ausbildung. Nikolaj Jacobsen Handball-Nationaltrainer Dänemarks

Statistik der Woche

34:8 Punkte weist der THW Kiel nach der Niederlage gegen Leipzig in der Handball-Bundesliga auf. Damit liegen die Zebras auf Platz drei nur einen Minuspunkt schlechter als Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen (37:7), die Füchse Berlin (37:7) und der SC Magdeburg (33:7).

