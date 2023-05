Wenn sich Fuchs und Löwe leise Gute Nacht sagen

Liebe Leserinnen und Leser,

was würden Sie eigentlich alles mit einem Lottogewinn anstellen? Ich würde hauptsächlich reisen und in Vinyl investieren. Schallplatten. Schwarzes Gold. Letzte Errungenschaft: Das Coloured Vinyl von Bruce Springsteens „Only The Strong Survive“. Passender Titel irgendwie. THW-Cheftrainer Filip Jicha findet solche Überlegungen „sinnlos“. Warum andeuten, thematisieren, was noch reine Fiktion ist? Lieber cool bleiben. Noch sieben Spiele sind in der Bundesliga zu absolvieren. Noch siebenmal will Jicha seine Schützlinge perfekt einstellen, will sieben Berge erklimmen, über sieben Brücken gehen. Peter Maffay, Karat. Da wären wir wieder beim Vinyl. Aber das ist eine andere Geschichte.

So oder so, das letzte echte Topspiel der Saison haben die Zebras mit einer beeindruckenden Löwenjagd hinter sich gebracht. Pokalsiegerbesieger! Müde von EM-Qualifikation und Euro Cup, aber dennoch auf den Punkt genau da. Der Rest ist Restprogramm – was das bedeuten kann, haben die Füchse am Mittwoch unsanft erfahren müssen. Auf die Fuchsnase geflogen beim TVB Stuttgart. Übrigens: Der THW Kiel gastiert auch noch bei den Schwaben, am 13. Mai abends um 20.30 Uhr, zwischen Viertelfinal-Hin- und Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zurücklehnen verboten!

Einer, der in diesem Saisonverlauf nicht mehr ins Geschehen eingreifen wird, ist Steffen Weinhold. Der Rückraum-Linkshänder wurde in Zürich von einem Schulterspezialisten an der linken Wurfschulter operiert. Nach seinem Ein-Spiel-Comeback beim VfL Gummersbach fällt „Raffi“ nun also doch länger als erwartet aus. Gute Besserung! Zur genauen Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben. Ich halte es übrigens für wahrscheinlich, dass der Rekordmeister noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen wird. Ich hatte Ihnen vor einer Weile von Emil Wernsdorf Madsen erzählt. Der 22-jährige Däne von GOG Gudme führt das Champions-League-Torjägerranking mit 92 Treffern an und ist mittlerweile auch noch mehr in den Fokus von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen gerückt. Reinkind, Weinhold, Madsen – klingt als Besetzung der Position im rechten Kieler Rückraum irgendwie gut. Oder?

Welche Wünsche hätten Sie für den Zebra-Kader? Was würden Sie mit einem Lottogewinn so alles anstellen? Lassen Sie es mich gerne wissen.

Endlich so richtig Frühling! Genießen Sie das Wetter, den Handball, Ihre Zebras, die am Sonntag (16.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) die TSV Hannover-Burgdorf empfangen.

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Wenn man jetzt Erfolge andeutet, die noch nicht da sind, ist es so, als würde man sich über einen Lottogewinn Gedanken machen. Das ist sinnlos. Filip Jicha THW-Cheftrainer

Statistik der Woche

1272 Tage hat es gedauert, bis die Mannheimer SAP-Arena wieder einmal bei einem Spiel der Rhein-Neckar Löwen ausverkauft war. Beim letzten Mal – am 7. November 2019 – hatten sich die Löwen mit 26:25 gegen den THW Kiel durchgesetzt. An diesem Mittwoch sahen die 13.200 Zuschauer wieder die Zebras als Gegner, die allerdings mit 31:27 die Oberhand behielten.

Zebras international

