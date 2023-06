﻿Wer, wann, wo: Der Zeitplan der Kieler-Woche-Regatten

Kiel. Rund 3000 Seglerinnen und Segler machen die Kieler Woche auch 2023 zur größten Segelveranstaltung der Welt. Auf acht Regattabahnen wird gesegelt, hinzu kommen die Offshore-Kurse von Kiel nach Eckernförde und zurück sowie über die Förde und Strander Bucht hinaus bis in dänische Gewässer. Neun Tage im Zeichen des Segelsports.

Zwei Teile plus Offshore: Der grobe Zeitplan

Traditionell ist die Kieler Woche seglerisch in zwei Beinahe-Hälften geteilt. Nach der Umstrukturierung im Zuge der Weltcup-Rückkehr machen die olympischen Klassen den Auftakt. Zu ihnen gesellen sich bis Dienstag mit den 2.4mR eine internationale und ehemals paralympische Klasse sowie die internationalen 420er und OK-Jollen. Den Mittwoch haben die Olympiasegler für ihre Medal Races ganz für sich allein.

Im zweiten Teil startet dann das Gros der internationalen Klassen durch und geht an vier Tagen bis zum Abschlusssonntag in die Vollen. Über beide Teile erstrecken sich die verschiedenen Offshore-Wettbewerbe der Dickschiffsegler.

Die Klassen und Wettbewerbe der Kieler Woche

Teil eins (Sonnabend bis Mittwoch): 470er, 49er, 49er FX, Ilca 6, Ilca 7, iQ-Foil M, iQ-Foil W, Nacra 17; bis Dienstag; 2.4mR, 420er, OK. Geplant sind bei Ilcas und 470ern acht Wettfahrten plus Medal Race, bei 49ern, 49erFX und Nacras zwölf plus Medal Race, bei den iQ-Foilern 16 plus Medal Series sowie 2.4mR, 420er und OK jeweils elf Wettfahrten.

Teil zwei (Donnerstag bis Sonntag): 29er, Contender, Europe, Flying Dutchman, Ilca 4, Ilca 6 (open), J/24, J/70. Geplant sind im 29er 13 Wettfahrten, in allen anderen Klassen elf.

Offshore (Sonnabend bis Sonnabend): Aalregatta (Sonnabend und Sonntag), Kiel-Cup (Montag bis Mittwoch), Senatspreis (Donnerstag und Freitag), Silbernes Band (Freitag und Sonnabend).

Starts und Wettfahrten: Der Zeitplan im Detail

Am Auftaktsonnabend ertönen die ersten Startsignale ab 9 Uhr in der Innenförde zur Aalregatta, auf den Dreiecksbahnen in der Strander Bucht geht es um 13 Uhr los. Von Sonntag bis Dienstag sind die ersten Starts der olympischen und internationalen Klassen für 11 Uhr angesetzt, am Sonntag machen sich die Dickschiffe um 10 Uhr auf die Rückregatta von Eckernförde nach Kiel, starten von Montag bis Mittwoch jeweils um 11 Uhr in die Rennen des Kiel-Cups. Die Medal Races der olympischen Klassen steigen am Mittwoch ab 11 Uhr.

Am Donnerstag erfolgt der erste Start des zweiten Teils um 13 Uhr, von Freitag bis Sonntag geht’s für die internationalen Klassen jeweils um 11 Uhr los. Die Starts im Senatspreis der Offshoresegler erfolgen am Donnerstag um 11 Uhr in Kiel und am Freitag um 9 Uhr in Schleimünde, die Nacht-Langstrecke um das Silberne Band beginnt am Freitag um 19 Uhr.

Wo segeln sie denn? Die Bahnverteilung

Acht Regattabahnen sind zur Kieler Woche nach dem Internationalen Funk-Alphabet (auch „Nato-Alphabet“) ausgewiesen: die Seebahn Alpha, Charly, Echo, Golf, Hotel, India, Juliett und Kilo. Die tägliche Bahnverteilung wird sich dabei vor allem aus Übertragungsgründen ändern: Die Bahn India ist die TV-Bahn, von hier aus gehen die Livebilder der Segelregatten via Kieler Woche TV und Sport 1 ins lineare Fernsehen und den Livestream im Netz. Damit es nicht immer dieselben Klassen zu sehen gibt, sondern auch hier das breite Spektrum der Kieler Woche abgebildet werden kann, läuft die Rotationsmaschine an.

Bei der Auswahl der TV-Klassen spielen aber auch Winderwägungen eine Rolle. So ist für den Auftakt am Sonnabend zwar geplant, dass die Nacra 17-Katamarane von der Bahn India in die Wohnzimmer der Welt segeln – weil die Windvorhersage allerdings Beinahe-Flaute und damit vor allem auf dieser Innenbahn für die foilenden Kats höchst problematische Bedingungen verspricht, ist es möglich, dass kurzfristig getauscht wird und die Zweihand-Jollen 470er und 420er zuerst in den Genuss der Liveübertragung kommen.

Hinzu kommt die seit einigen Jahren erfolgreich praktizierte „Schicht-Regelung“: Nicht alle Klassen werden gleichzeitig aufs Wasser gehen. Am Auftakttag etwa sollen sich die Skiffklassen auf zwei Bahnen die Klinke in die Hand geben, um 13 Uhr die 49er in die Kieler Woche starten, ab 15.30 Uhr die 49erFX übernehmen. Die Bahnverteilung wird jeweils erst am Vorabend endgültig festgezurrt.

