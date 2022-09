Wetten, dass..? oder: Wenn Könige spielen

Die Handball-Saison ist für den THW Kiel in die nächste Stufe eingetreten: Champions League, die Liga der Könige, der europäischen Elite. Und mit einem 36:26 gegen Elverum Håndball ist der Start für die Zebras mehr als geglückt. Aber das ist nicht alles: In der Bundesliga bleibt die Weste der Mannschaft von Cheftrainer Filip Jicha weiß, mit Linksaußen Magnus Landin hat sich ein weiteres Zebra aus der Herde für eine Zukunft an der Förde entschieden. Und - das darf in eigener Sache erwähnt sein - den THW Kiel gibt bei den Kieler Nachrichten jetzt auch auf die Ohren. Hören Sie selbst!

Liebe Leserinnen und Leser,

wetten, dass ... Sie schon voll hineingezogen wurden in den Strudel der Handball-Saison? Wetten, dass ... Sie beim Blick auf die Bundesliga-Tabelle frohlocken - steht doch der THW Kiel nach drei Siegen aus drei Siegen ganz oben? Wetten, dass..? So heißt übrigens auch die erste Folge von „THW hoch zwei“, dem THW-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Gestatten Sie mir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Denn ab sofort gibt‘s den THW Kiel bei uns auch auf die Ohren. Einmal im Monat – immer am zweiten Dienstag – unternehmen meine Kollegin Merle Schaack und ich ausgedehnte Streifzüge durch das Zebragehege des Handball-Rekordmeisters.

In der Auftaktfolge, die Sie bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, finden können, geht es neben einem Kadercheck, einem Blick in die Glaskugel oder der Frage nach dem „Zebra des Monats“ auch um gleich zwei Wetten. Hören Sie gern einmal rein! Und wenn Sie ganz anderer Meinung sind, lassen Sie es uns gern wissen oder starten Sie in ihrem Freundes- und Familienkreis doch gleich eine eigene Wette. Wir können ja am Ende vergleichen!

Jedenfalls ist die Landin-Frage schon mal gelöst. Ähem, also verstehen Sie mich nicht falsch! Ich meine natürlich nicht die große Frage nach der Nachfolge von Welthandballer Niklas Landin zwischen den Pfosten des THW Kiel. Nein, ich meine die Zukunft von Landins „kleinem“ Bruder Magnus. Der hat nämlich seinen Vertrag beim Handball-Rekordmeister und -Pokalsieger bis 2025 verlängert. Kontinuität also auch auf der Linksaußen-Position.

Wie wichtig „Little Landin“ und Rune Dahmke sind, haben sie schließlich nicht erst beim Auftakt der Königsklasse am Mittwoch gegen Elverum Håndball bewiesen. Am Ende behielt der THW Kiel mit 36:26 souverän die Oberhand. Ist aber auch nicht leicht für Ex-Zebra Børge Lund, der in der norwegischen Kleinstadt gleich acht Neuzugänge integrieren muss, und in der Königsklassen wieder einen ganz neuen Werkzeugkasten zu entwickeln hat.

Für den THW Kiel geht es schon am Sonntag mit der nächsten Aufgabe weiter. Um 16.05 Uhr heißt der Gegner auswärts GWD Minden. Und ich würde fast wetten, dass die Ostwestfalen am Ende der Saison den Gang in die Zweite Liga werden antreten müssen. Wetten Sie dagegen?

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende hoch zwei! Bleiben Sie uns treu und hören Sie gern mal beim Podcast „THW hoch zwei“ rein. Ich würde mich freuen!

Herzliche Grüße

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Ich mache das alles doch, um mit Menschen zu arbeiten, Teil ihrer Zukunft und Entwicklung zu werden. Man muss sich interessieren für die Spieler, das ist das Grundprinzip. Børge Lund Ex-Zebra und aktuell Trainer des norwegischen Meisters Elverum Håndball

Statistik der Woche

Die Verträge von 5 Spielern laufen im Sommer 2023 aus. Dass Niklas Landin (Aalborg) und Sander Sagosen (Kolstad) den Verein verlassen werden, steht bereits fest. Offen ist indes noch die Frage nach der Zukunft von Miha Zarabec (Prognose: Wird den Verein nach der Verpflichtung von Elias Ellefsen á Skipagøtu verlassen), Steffen Weinhold (Prognose: Wird seine Karriere im Süden ausklingen lassen) und Patrick Wiencek (Prognose: verlängert).

Ausblick

