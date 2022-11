﻿Wieder ein Unentschieden: Holstein Kiel spielt 1:1 gegen Hannover 96

Kein Heimsieg zum Abschluss der Hinrunde: Vor 13 744 Fans kam Holstein Kiel am Freitagabend nicht über ein 1:1-Remis gegen Hannover 96 hinaus. Zwar brachte Fin Bartels die Störche früh in Führung, Cedric Teuchert gelang für die Niedersachsen allerdings die schnelle Antwort.

Kiel. Nicht siegreich, dafür immerhin ungeschlagen in die Winterpause: Holstein Kiel hat sich am Freitagabend mit einem 1:1-Unentschieden von Hannover 96 getrennt. Die Störche bleiben damit seit drei Spielen unbesiegt und holten in der Englischen Woche zum Hinrundenabschluss fünf von möglichen neun Zählern.