﻿Wiker SV siegt gegen Plön und ist bereit für den Meisterschaftskracher

Wik. Der Wiker SV erfüllt im Meisterschaftskampf der Verbandsliga Ost weiter alle Pflichtaufgaben mit Bravour und gewinnt auch das Heimspiel am Sonnabendnachmittag souverän mit 2:1. „Wir haben alle zehn Spiele nach der Winterpause gewonnen und uns jetzt in die Situation gebracht, dass wir in der nächsten Woche ein Endspiel haben“, freut sich Trainer Dannie Osterhoff und blickt zugleich aufs entscheidende Spiel gegen Rot-Schwarz voraus.

Die Plöner hingegen verlieren trotz einer Leistungssteigerung zur 1:2-Niederlage in Stein das fünfte Spiel in Folge und sind immer noch nicht endgültig gesichert. „Die Luft ist bei meinen Spielern aktuell raus, das finde ich unfassbar schade“, resümierte Plöns Trainer Mats Böckmann-Rixen und kritisierte damit die Trainingsbeteiligung seiner Kicker.

Wik geht mit dem Pausenpfiff in Führung

Die Wiker spielten vor heimischer Kulisse und mit dem Selbstbewusstsein von acht Siegen im Rücken von Anfang an nach vorne und setzten die Plöner unter Druck. Jonas Kessler (5.) und Kapitän Bennet von Roennen (8.) hätten den Spitzenreiter bereits früh in Führung bringen können, scheiterten aber an dem starken Plöner Torwart Philipp Ruehter.

Danach tat sich der WSV lange Zeit schwer, da die Plöner ihre Aufgaben erledigten und hinten sicher standen, bis Jonas Kessler kurz vor dem Pausenpfiff seine ganze Klasse aufblitzen ließ: Der Stürmer setzte sich gegen zwei Verteidiger durch, schoss aufs Tor, und auch wenn Keeper Ruether den ersten Ball noch halten konnte, brauchte Simon Kahnwald den Nachschuss nur noch einzuschieben (45.). Ein Treffer, genau zum richtigen Zeitpunkt, denn nur Sekunden später ging es in die Kabine.

Wiker SV – TSV Plön 2:1 (1:0) Wiker SV: Sörensen – Galvan (68. Rehbein), Lazinka (87. Glowatzka), Blechenberg, Weber – Süß, von Roennen, Kahnwald, Theel, Harmsen – Kessler TSV Plön: Ruether– Schmidt, Falk (46. Otte), Dittmann, Hay (66. Sartory) – Balk, Lehmann, Jespersen, Anders, Henningsen– Grandt (81. Alberts) Schiedsrichter: Aaron Boettcher – Tore: 1:0 Kahnwald (45.), 1:1 Jespersen (74.), 2:1 Harmsen (84.) –Zuschauer: 90 –Bes. Vorkomnisse: Gelb-rote Karte für Philipp Süß (Wiker SV)

Platzverweis für Philip Süß

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang: Die Partie wurde geprägt von vielen kleinen Fouls im Mittelfeld. Plön verteidigte es gut, schaffte es aber selten, eigene Impulse nach vorne zu setzen, bis Palle Jespersen mit einem Sololauf den souveränen Heimsieg der Wiker kurz ins Wanken brachte: Der 28-Jährige enteilte der Abwehr und netzte zum Ausgleich ein (74.).

Nach dem Treffer agierte der WSV kurze Zeit geschockt, und Plön übernahm die Spielkontrolle, doch dann zeigte sich der Spitzenreiter brutal effektiv: Ein langer Ball erreichte Justus Harmsen, der sich durchtankte und zur Führung einschob (84.).

Nach der Führung wurde es noch einmal turbulent: Der bereits verwarnte Philip Süß kam im Zweikampf zu spät – Schiedsrichter Aaron Boettcher zeigte ihm die gelb-rote Karte (90.). Trotz der Unterzahl geriet der WSV-Sieg in den Schlussminuten aber nicht mehr groß in Gefahr.

Wik vor „Endspiel“ gegen Rot-Schwarz

Dank des 2:1-Siegs bleibt die Mannschaft von Trainer Osterhoff weiter an der Tabellenspitze und hat nächste Woche das wohl alles entscheidende Spiel gegen Rot-Schwarz Kiel.

„Mit dem Spiel kann sich alles ändern: Entweder steigen wir auf oder sie überholen uns in der Tabelle. Es ist knalleng. Dieses Endspiel bedeutet wirklich etwas für diesen Verein“, freut sich Osterhoff auf das Spitzenspiel und gibt zugleich eine Zielsetzung aus: „Wenn wir jetzt sagen würden, dass wir es nicht wollen, wäre es blöd. Wir wollen es jetzt mit aller Macht!“