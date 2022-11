﻿„Will dabei sein“: Holstein-Stürmer Wriedt schießt sich für die WM warm

Drei Tore in den letzten vier Einsätzen: Die Quote von Holstein-Kiel-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt kann sich sehen lassen. Nach seinem Doppelpack am Sonnabend beim 4:1 auswärts gegen den Karlsruher SC hofft der 28-Jährige nun auf eine Einladung zur WM mit Ghana. Die aktuelle Form spricht für den KSV-Angreifer.

Karlsruhe/Kiel. Seit Mitte Oktober schwebt Kwasi Okyere Wriedt bei Holstein Kiel auf Wolke sieben. Nach einem schwierigen Saisonstart und anhaltenden Schmerzen im Rücken kämpfte sich der 28-Jährige bei den Störchen in den vergangenen Wochen zurück ins Rampenlicht. Der Treffer zum 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim brachte „Otschi“ endgültig ins Rollen. Lange Zeit war an eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in diesem Winter für den Stürmer wegen mangelnder Leistung nicht zu denken. Plötzlich spielt sich Wriedt in den Fokus und trifft – der berühmte Knoten scheint geplatzt. So auch am vergangenen Sonnabend beim Karlsruher SC. Gleich zwei Mal netzte der gebürtige Hamburger beim 4:1-Sieg der Störche ein. Und lieferte damit Argumente für seine WM-Nominierung..

Wriedt macht sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme