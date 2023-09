﻿Windsurf Worldcup auf Sylt: Vorfreude auf den Nordseesturm

Ab Freitag lockt Sylt einmal mehr die Welteltite zum Windsurf Worldcup. In den verschiedenen Disziplinen haben auch einige Aktive aus Kiel gute Chancen auf vordere Platzierungen, darunter Kiels Sportlerin des Jahres und einer, der nach beruflichen Verpflichtungen wieder voll eingestiegen ist.

Westerland. Rechtzeitig zum 39. Windsurf Worldcup auf Sylt ziehen die ersten Herbststürme übers Land und lassen auf spektakuläre Windsurf-Action in den Disziplinen Waveriding, Freestyle und Slalom hoffen. Vom 22. September bis 1. Oktober trifft sich die Windsurfelite der Welt am Brandenburger Strand in Westerland zum Super Grand Slam. In allen drei Disziplinen haben Aktive aus Kiel gute Chancen, weit vorne mitzusurfen.