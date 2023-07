﻿Windsurf World Cup vor Gran Canaria: Lina Erpenstein wird Dritte

Pozo Izquierdo. Erfolg für Lina Erpenstein: Die 26-Jährige landete beim Windsurf World Cup auf Gran Canaria (Spanien) auf dem Podium und holte in der Disziplin Wave Platz drei. Bei unstetigen Bedingungen mit wechselhaftem Wind und Wellen über die gesamte Wettkampfwoche siegte sie zum Abschluss in fünf Duellen in Folge und sicherte sich so den dritten Platz.

Windsurferin Lina Erpenstein im August beim Freestyle-Weltcup

Lokalmatadorin Daida Ruano Moreno holte den Gesamtsieg, die amtierende Weltmeisterin Sarah-Quita Offringa aus Aruba landete auf Rang zwei. Iballa Moreno, Zwillingsschwester von Daida, musste wegen einer Knieverletzung am Sonntag passen – Platz vier. Für Erpenstein, die den Rest des Sommers auf den Kanaren verbringt, beginnen nun intensive Trainingswochen, bevor es für sie im August auf Fuerteventura mit dem Freestyle-Weltcup weitergeht.psc

