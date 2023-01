﻿Podcast „Timeout THW“ mit WM-Special: Wie stehen die Kieler Medaillen-Chancen?

2019 feierten Niklas (links) und Magnus Landin den ersten Streich. Bei der Handball-WM in Polen und Schweden wollen die beiden Spieler des THW Kiel nun mit Dänemark das Titel-Triple perfekt machen, zählen erneut zu den Turnier-Favoriten.

Kiel. Januar heißt im Handball: WM-Zeit! Dem Turnier in Schweden und Polen widmen Handball-Redakteur Tamo Schwarz und seine Kollegin Merle Schaack Folge fünf des KN-Podcasts „Timeout THW“. Denn immerhin neun Spieler des THW Kiel sind beim Turnier in Polen und Schweden dabei. Wer hat die besten Medaillen-Chancen? Was traut das Duo Deutschland zu? Schützt der Weltverband IHF mit seinen Corona-Regeln Spieler, oder legt er sich damit selbst ein Ei ins Nest?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Orakeleien und Analysen kommen Freunde der Fun Facts im bunten WM-Quiz auf ihre Kosten – vorausgesetzt, sie haben eine Schwäche für Handball-Choleriker oder ganz verwegene Bezüge zwischen Kiel und der Nationalmannschaft Saudi-Arabiens.

All das diskutieren Tamo Schwarz und Merle Schaack in der neuen Folge von „Timeout THW“, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten, der auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.