﻿Kieler Max Kohlhoff und Flensburger Ole Burzinski sind Starboot-Weltmeister

Scarlino. Alles glänzt golden. Der WM-Titel, der WM-Pokal, ab sofort auch der Stern im Großsegel: Der Kieler Max Kohlhoff und der Flensburger Ole Burzinski sind Starboot-Weltmeister. In der Toskana ließen sie 94 Konkurrenten, darunter sechs ehemalige Titelträger, hinter sich. „Es ist schwer, Worte für diesen besonderen Moment zu finden“, sagte Kohlhoff.

„Seit wir vor drei Jahren angefangen haben, war es unser Ziel immer, den goldenen Stern zu gewinnen, um ihn auf das Großsegel zu setzen“, so der 30-jährige Kieler. „Wir haben daran geglaubt, dass es möglich ist, aber es war harte Arbeit. Und es hier, bei unserem zweiten Versuch, zu schaffen, ist unglaublich.“ 2021 hatten Kohlhoff und Burzinski in Kiel ihre WM-Premiere gefeiert, nur zwei Jahre später folgte der überwältigende Triumph.

Kohlhoff und Burzinski mit WM-Titel im Starboot Teil eines namhaften Seglerkreises

„Es ist ein Lebensziel, das zu erreichen ich erst im nächsten Jahrzehnt zu hoffen gewagt hatte“, so Kohlhoff. „Ich fühle mich geehrt, diesen Titel mit wahren Legenden des Sports teilen zu dürfen.“ Paul Elvstrøm, Willy Kuhweide, Dennis Connor, Torben Grael, Freddy Lööf, Robert Scheidt – sie alle errangen in den mehr als 100 Jahren der Star-Weltmeisterschaften den Titel, mit Kohlhoff/Burzinski steht zum insgesamt achten Mal Schwarz-Rot-Gold ganz oben, es ist der erste rein deutsche Triumph seit Robert Stanjek und Fritjof Kleen im Jahr 2014.

Und auch wenn der Star 2012 zuletzt olympisch war, ist das Niveau der Kielbootklasse weiterhin hoch und die Meldelisten mit Top-Seglern gespickt. Auch jetzt vor Scarlino, wo unter anderem der ehemalige America’s-Cup-Taktiker Enrico Chieffi mit Nando Colaninno, die US-amerikanischen Weltmeister Eric Doyle und Payson Infelise sowie der olympische Ilca-Silbermedaillengewinner Tonci Stipanovic mit Tudor Bilic am Start waren.

Schon in der ersten Wettfahrt zeigten Kohlhoff/Burzinski mit einem Sieg, dass mit ihnen zu rechnen sein würde, nach Rang 14 im zweiten Rennen fuhren sie eine mehr als stabile Serie mit den Rängen 2, 8, 1, 5 – am Ende betrug der Vorsprung auf die schweizerisch-portugiesische Kombo Piet Eckert/Frederico Melo acht Punkte. Der Italiener Diego Negri, 2021 vor Kiel mit Fritjof Kleen Weltmeister, wurde mit Landsmann Alessandro Sodano Dritter.

WM-Titel für Kohlhoff: Bestätigung, Genugtuung, Balsam für die Seele

Für Kohlhoff ist der Triumph auch Balsam für die Seglerseele. Nach Jahren im Ilca endete seine olympische Karriere im Finn mit einer Enttäuschung, als er das Ticket für die letzten Spiele der Klasse in Tokio 2021 verpasste. Er verabschiedete sich aus dem Profisegelsport, begann als Projektmanager im Familienunternehmen – und fand im Starboot die Leidenschaft wieder. „Der Star hat mir von Anfang an so viel gegeben, es ist so ein tolles Boot, das Segeln macht unglaublich viel Spaß“, schwärmt der 30-Jährige. „Mit dem Finn habe ich abgeschlossen, ich hege auch keinen Groll. Es hat mich ja auch hierher gebracht. Ohne diese harte Schule wäre ich jetzt nicht Weltmeister.“

Ein Titel, der Bestätigung ist, auch Genugtuung. „Ich glaube, viele Leute haben an mir gezweifelt – auch berechtigterweise“, sagte Kohlhoff. „Aber sehr viele haben auch an mich geglaubt. Ich habe so viele Nachrichten und Glückwünsche bekommen, das ist echt der Hammer. Ein tolles Gefühl.“

Als Titelverteidiger zur WM 2024 in den USA? Finanzen sprechen dagegen

Und der Beginn einer wirklich großen Starbootkarriere? Die Blicke gehen bereits ins kommende Jahr, im September 2024 steigt die nächste WM in San Diego. Eine Reise in die USA war bis dato nicht Teil der Crewplanungen – zu kostspielig. „Die amerikanischen Starboot-Segler haben uns alle überschwänglich zu unserem Titel gratuliert und erwarten natürlich, dass wir nächstes Jahr dabei sind und am besten im März schon den Bacardi-Cup vor Miami mitsegeln“, berichtete Kohlhoff. „Doch auch wenn wir ein Boot chartern und nur unsere Segel mitnehmen, ist diese Reise nur schwer finanzierbar.“

Die Hoffnung: durch den goldenen Stern im Segel Unterstützer finden. Aber: „Ich will das auch nicht überprofessionalisieren, werde keine Klinken putzen“, sagt Kohlhoff. Zunächst heißt es: den Triumph genießen. Oder erstmal realisieren. „Es sickert immer mal wieder ein bisschen was durch, aber so richtig begriffen, die Tragweite verstanden habe ich noch nicht“, sagt der Kieler.

Dabei hat der nächste Segeltrip schon begonnen. Kohlhoff und Burzinski reisten aus der Toskana direkt nach Cannes, später wird es nach Saint-Tropez weitergehen. An Bord der klassischen Rennyacht „Varuna“ des Hamburgers Jens Kellinghusen starten sie bei den „Régates Royales“ und dem Regattaklassiker „Voiles de Saint-Tropez“. „Das ist schon ein Stück Entschleunigung“, sagt Kohlhoff. Vielleicht genau das Richtige, um sich an diesen Titel zu gewöhnen: Max Kohlhoff, Starboot-Weltmeister.

