WM-Winterschlaf im Storchennest

Während die Zweitliga-Profis von Holstein Kiel im Urlaub sind, läuft in Katar die Fußball-WM. Mit allem Übel, das dazugehört, wie etwa dem unsäglichen Verbot der „One Love“-Binde. Dazu hat auch KSV-Präsident Steffen Schneekloth eine klare Meinung. Arbeit wartet in Kiel derweil auf Sportchef Uwe Stöver.

Pause in der Zweiten Liga, in Katar läuft die Fußball-WM.

die Störche sind ausgeflogen. Profis und Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel haben sich nach dem Ende der Hinrunde in den Urlaub verabschiedet, genießen die freie Zeit während der WM in Katar - mit Ausnahme von „Otschi“ Wriedt, der gern für Ghana aufgelaufen wäre, aber nicht nominiert wurde. Es ist Ruhe eingekehrt am Steenbeker Weg in Kiel-Projensdorf. Zumindest auf den ersten Blick.

Denn hinter den Kulissen wird weiter gerödelt. Unter anderem für Sportchef Uwe Stöver ist die spielfreie Zeit stets arbeitsintensiv, schließlich geht es bei Holsteins oberstem Kaderplaner um die personelle Zukunft der KSV. Kurzfristig, mittelfristig, hier und da langfristig - es liegt einiges auf dem Tisch. Winter-Neuzugänge plant Holstein nicht, zumindest nicht zwingend. Und über Hólmbert Aron Fridjónsson hinaus, der nach Ablauf seiner Leihe an den norwegischen Erstligisten Lilleström SK wohl wieder nach Kiel zurückkehren wird. LSK hat bis Ende November die Chance, seine Kaufoption zu ziehen. Nächste Woche sind wir also schlauer, ob der Isländer, der bis 2024 bei den Störchen unter Vertrag steht, zum Trainingsstart in Kiel auflaufen wird.

Oder geht es für „Berti“ gleich weiter auf eine nächste Station? Die Abgangsseite dürfte bei der KSV interessant werden. Ein, zwei Verleihkandidaten gibt es, es dürften vor allem jene Störche sein, die in der Hinrunde nicht zum Zuge gekommen sind. Marcel Benger etwa, auch Nico Carrera - und vielleicht sogar Jonas Sterner? Alles Spekulation. Aber über irgendwas Sinnvolles muss man sich ja Gedanken machen in der langen Pause.

Und dann ist da ja auch noch die Never-Ending-Story um Fabian Reese. Im vergangenen Sommer scheiterte der italienische Erstligist US Cremonese mit dem Versuch, den Flügelflitzer zu verpflichten. Nun soll laut „Sky“ der 1. FC Köln Interesse haben. Reeses Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, der gebürtige Kieler wäre dann ablösefrei zu haben. Oder geht er gar schon im Winter? Eine Anfrage, geschweige denn ein Angebot gibt es laut Stöver nicht. Grundsätzliches Interesse „mehrerer Bundesligisten“ gebe es laut Reeses Berater-Agentur aber. Könnte spannend werden. Also: abwarten und Tee trinken. Oder Glühwein.

War noch was? Ach ja - Fußball-WM in Katar. Vieles, was in den vergangenen Tagen an Memes und Co. durch das Netz geisterte, könnte wirklich lustig sein - wäre die ganze Geschichte nicht so traurig. Der Streit um die „One Love“-Kapitänsbinde ist dabei nur ein Teil der Gesamtproblematik. Holstein-Präsident Steffen Schneekloth hat eine klare Meinung zu den Machenschaften der Fifa. „Willkürlich, gutsherrenartig und intransparent“ sind nur einige Attribute, die der KSV-Boss dafür findet. Der DFL- und DFB-Vize gibt aber auch dem DFB selbst eine Mitschuld.

Ob Sie nun die WM boykottieren oder nicht, ob Sie aktuell gar keine Lust auf Fußball haben oder es gar nicht erwarten können, dass die Zweite Liga wieder Fahrt aufnimmt - ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Advent.

Ihr Niklas Schomburg, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Die WM wird zur falschen Jahreszeit und am falschen Ort ausgetragen. Steffen Schneekloth, Präsident der KSV Holstein

Bild der Woche

Motorradverkauf für den guten Zweck: Beim Jump & Race Masters Anfang Februar in der Wunderino-Arena darf für eine von Matthias Hamann (li.) umgebaute BMW R8 RT geboten werden - der Erlös kommt dem Verein Förde Lütten e.V. zu Gute, den Holstein-Profi Fin Bartels (re.) und Michael Wormuth gegründet haben. Bartels hat beim Umbau der Maschine sogar selbst Hand angelegt. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

