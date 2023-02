Gebremste Feierstimmung bei Holstein Kiel

Gegen Eintracht Braunschweig konnte Holstein Kiel 3:2 gewinnen, auch wenn es am Ende noch einmal knapp wurde. Am Sonnabend gastiert nun der offensivstarke SC Paderborn an der Förde. Was sind Gründe für Störche-Fans, sich trotzdem zu freuen?

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

die Gefühlslage der Holstein-Fans könnte eigentlich ganz gut sein. 3:2 haben die Störche gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende gewonnen, der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt komfortable elf Punkte. Dennoch will an der Förde keine ausgelassene Feierstimmung aufkommen. Und das liegt in diesem Fall nicht an der Karnevalsmüdigkeit von uns Nordlichtern.

Vielmehr könnte ein Grund sein, dass die 3:0-Führung der Störche noch einmal unnötig in Gefahr geriet. Eine andere (sicher nicht ernst gemeinte) Sichtweise hatte Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby nach dem Spiel: „Die Zuschauer haben doch für Entertainment bezahlt“, so Holtby. Auf den Entertainment-Faktor würde Trainer Marcel Rapp im Spiel gegen den SC Paderborn sicher gerne verzichten. Zu allem Überfluss wurde durch die Gelbsperren von Hauke Wahl und Marvin Schulz aber eine neue Baustelle in der Defensive aufgemacht. Bringt der Holstein-Coach nun die Viererkette für mehr Stabilität zurück?

Wirklich gute Unterhaltung (die auch Marcel Rapp gefallen haben dürfte) bot in Braunschweig hingegen das ein wenig aus der Not heraus geborene Sturmduo Fridjónsson/Reese. Ausgerechnet Hólmbert Fridjónsson, der zur Winterpause eigentlich schon aussortiert war, ist inzwischen bei Holstein Kiel gesetzt. Zu dem 29-jährigen Isländer rückte Fabian Reese von Linksaußen in die Spitze. Funktionierte gut und könnte auch eine Idee für die nächsten Spiele sein. Und mit Paderborn haben die Störche nach der 2:7-Klatsche im Hinspiel noch eine Rechnung offen.

Klammheimlich hat sich Mittelfeldspieler Philipp Sander zu einer Stammkraft bei Holstein Kiel entwickelt. Sander feierte in dieser Woche seinen 25. Geburtstag und auch auf dem Platz winkt ein Jubiläum: Gegen Paderborn könnte es Sanders 50. Pflichtspiel bei den KSV-Profis werden. Vielleicht geht dabei dann auch ein Traum des „Box-to-Box-Players“ in Erfüllung.

Etwas länger vorbei als der Karneval ist die Wintertransferperiode. Nun gibt es aber bereits das erste Transfergerücht für den Sommer. So soll Holstein Kiel Favorit bei der Verpflichtung eines Top-Talentes der Regionalliga West sein.

Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Restwoche und dass das Heimspiel gegen Paderborn ein Grund für beste Feierstimmung ist.

Ihr Matthias Hermann, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

„Ich trinke grundsätzlich nie Alkohol, von daher fällt das schon einmal bei mir weg. Ich freue mich einfach über die gute Leistung, über eine gute Leistung des Teams.“ Fabian Reese auf die Frage, ob er einen Sieg gegen den SC Paderborn wie sein Sturmpartner Hólmbert Fridjónsson, mit „Cola, Bier und einem Schokoriegel feiern will.

Bild der Woche

Die drei Torschützen für Holstein Kiel beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Braunschweig: Timo Becker, Fabian Reese und Hólmbert Fridjónsson (v.l.n.r.). © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.