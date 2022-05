Mit dem Startschuss zur Baltic 500 wurden 35 Yachten in eine harte Langstrecken-Regatta geschickt. Die Windprognosen werden die Teilnehmer fordern, lassen aber auch einen Streckenrekord erwarten.

Kiel.500 Meilen durch eine aufgewühlte Ostsee: Die 35 Crews der Baltic 500 haben sich auf eine harte Prüfung eingelassen. Um 10 Uhr am Himmelfahrtstag schickten die Organisatoren des YC Strande die Teilnehmer der Langstrecken-Regatta auf den Kurs. Mit kräftigen Böen von 35 Knoten am Kieler Leuchtturm gab es gleich einen Vorgeschmack auf das, was in den folgenden Stunden und Tagen noch auf die Zweier-Crews warten soll.

Die Windvorhersage für den Kurs von Kiel aus gen Norden bis ins Kattegat, um die dänische Insel Læsø herum und wieder zurück nach Kiel lässt kräftige Winde erwarten. Organisations-Chef Cord Hall bekam schon nach den ersten Meilen kleinere Schäden von den Schiffen gemeldet: „Vor Langeland hatten wir sogar 40 Knoten Wind. Ich hoffe nicht, dass es noch mehr wird, sondern dass die angekündigten stürmischen Böen nur etwas früher als vorhergesagt durchgezogen sind. Auf den zuerst gestarteten Dehler 30 hatten einige Probleme mit gerissenen Vorwindsegeln.“