﻿Ukrainische Siege bei Yes-Regatta: „Nur das Segeln ist uns geblieben“

Kiel. Vom Segelnachwuchs war am Pfingstwochenende bei der Yes-Regatta (Young Europeans Sailing) Geduld gefordert. Das Warten auf Wind bestimmte die Wettfahrttage und machte Aktiven wie Wettfahrtleitung gleichermaßen das Leben schwer. Mehr als 550 Aktive aus elf Nationen segelten in den Klassen Ilca, 29er, 420er und Europe bei der „Kieler Woche des Nachwuchses“ um den Sieg. Überragend gut schnitt ein Ilca-Team aus der Ukraine ab.

Gleich zwei ukrainische Segler schafften im Ilca 6 den Sprung auf das Siegertreppchen. Mit acht Punkten Vorsprung siegte Dmutro Karabadzhak vor seinem Teamkollegen Semen Khashchyna. Mit strahlenden Augen zog er den Trailer mit seinem Ilca nach dem letzten Rennen die Rampe hinauf. „Es war meine erste Regatta in Deutschland. Die drei Tage mit leichtem bis mittlerem Wind waren perfekt für mich. Das Leistungsniveau in der Flotte war gut und die Regatta damit ein guter Test für die Kieler Woche“, sagte der glückliche Sieger. Auch sein zweitplatzierter Trainingspartner freute sich über die Leichtwindbedingungen – obwohl er die in Kiel nicht so extrem erwartet hatte.

Ukrainische Teams „einfach nur froh in Kiel sein zu dürfen“

Teamkollege Oskar Madonich ersegelte bei der Yes-Regatta einen weiteren Sieg für die Ukraine, holte im Ilca 7 mit einem Punkt Vorsprung auf den Hamburger Jonas Mager Gold. Was also ist das Erfolgsgeheimnis der ukrainischen Ilca-Segler? Team-Coach Denis Khashina hatte dafür eine einfache, wenngleich auch traurige Erklärung: „Wir haben in unserer Heimat alles verloren – haben kein Haus, keine Arbeit und keine Schule mehr. Nur das Segeln ist uns geblieben. Darauf fokussieren wir uns jetzt. Wir leben im Auto und trainieren an verschiedenen Orten in Europa.“

Bevor das Team zur Kieler Woche an die Ostsee zurückkehrt, ist Training in Kroatien geplant. Vor zehn Jahren ist der Coach selbst als Starboot-Segler bei der Kieler Woche angetreten. Heute sei er einfach nur froh, in Kiel sein zu dürfen, wo kein Krieg ist.

Ole Schweckendiek dieses Jahr nur auf Rang sieben

Das Podium bei den Ilca 6 Männern komplettierte Henrik Peters vom Norddeutschen Regatta Verein (NRV). Bronze bei den Ilca 7 holte der Immenstädter Julian Hoffmann, der damit zufrieden war. „Es waren schwierige Bedingungen und ein hohes Niveau in der Flotte“, resümierte der Vorjahressieger. Lokalmatador Ole Schweckendiek musste sich mit Platz sieben begnügen, nachdem er im kleineren Ilca 6 im vergangenen Jahr souverän zum Sieg gesegelt war. Dennoch: „Seglerisch bin ich zufrieden, Es war ein gutes Event, auch wenn wir gefühlt viel bei segelbarem Wind auf dem Wasser in Warteposition waren“, sagte der von der Stiftung Kieler Sporthilfe geförderte U 21-Weltmeister.

Bei den 29ern siegten Lukas und Moritz Hamm vom Chiemsee Yacht-Club vor dem Duisburg-Düsseldorf-Duo Finja Waldheuer und Anna-Maria Rissanen. Die Yes-Vorjahressieger und Siebtplatzierten der Jugend-WM 2022, Anton und Johann Sach, mussten sich mit Bronze zufrieden geben. „Wir sind trotzdem zufrieden, das letzte Rennen haben wir noch mal gewonnen. Das hat gezeigt, dass es auch bei wenig Wind doch noch funktioniert, obwohl wir langsam zu schwer sind für den 29er. Es waren viele neue gute Leute mit dabei“, sagte Steuermann Anton Sach. Die Kieler Woche werden die beiden Segler vom Lübecker Yacht-Club bereits im 49er FX bestreiten.

Wind reichte gerade eben für die letzten Wettfahrten der 420er

Die Hamburgerin Tania Tammling verbuchte in der Europe-Klasse den Sieg. Leon Maximilian Peters aus Leverkusen freute sich über Silber: „Die Leichtwindbedingungen waren für mich perfekt.“ Vorjahressiegerin Sophie Menke belegte Rang drei.

Fast auf den letzten Drücker reichte auch für die restlichen Wettfahrten der 420er noch der Wind. Es siegten Vincenzo Reuter und Lukas Schürmann (BYC/MYC) vor Valentina Steinlein und Lea Adolph (NRV). Dritte wurden Severin Gericke und Xaver Schwarz vom Bayrischen Yacht-Club. „Der Wind war schwierig zu segeln, weil er sehr schwach und drehig war. Wir hatten in Kiel auf mehr Wind gehofft“, sagte Steinlein. Für die amtierenden Weltmeisterinnen geht es schon am Dienstag weiter zur polnischen Meisterschaft, um das Revier der anstehenden Weltmeisterschaft kennenzulernen, bevor sie im Anschluss bei der Kieler Woche starten.

