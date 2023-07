Youngster erobern CSE Ehlersdorf

Ehlersdorf. Das erste Finalwochenende ist folglich auch geprägt von vielen Prüfungen für den Nachwuchs und das fand am Freitag seinen Ausdruck in der Youngster-Tour: sechs, sieben und acht Jahre alt sind die Pferde. Genauso gibt es Prüfungen auf mittelschwerem Niveau für ältere Pferde – das erlaubt z.B. nach einer Pause einen passenden Einstieg für routinierte Pferde und ebenso für Nachwuchsreiter den “nächsten Schritt” in steigende Anforderungen.

Flora hatte es „eilig”

Die Folge einer ausgeklügelten Ausschreibung ist in Ehlersdorf auf der Reitanlage Naeve praktisch immer ein achtbares Starterfeld. Inmitten all dieser Prüfungen mit Blickrichtung Zukunft hat beim CSE Ehlersdorf auch die Große Tour begonnen, die im Großen Preis mündet. Und diesen ersten „Test” gewann Jacqueline Reese (Loop) in einer klassischen Springprüfung Kl. M** mit der zehn Jahre alten Stute Flora vor Kristin Kirchner (Friedrichshulde), die mit Miss Caretino MNM und Calisto gleich zwei Pferde in dieser ersten Prüfung der Großen Tour platzierte. Flora – die nach einem Fohlen seit ihrem fünften Lebensjahr von Jacqueline Reese ausgebildet und geritten wird – beeindruckt mit sehr effizienten 61,41 Sekunden. „Sie will immer auf die andere Seite und sie hat Kampfgeist”, sagt Gunda Reese über die patente Cascadello-Tochter Flora.

In der Youngster-Tour sicherten sich der Däne und Wahl-Holsteiner Philip Loven (Meldorf) mit der sechsjährigen Balbina N, Anna-Lena Ewert (Tangstedt) mit der sieben Jahre alten Lady Vagabond und Kimberley-Marie Klügel (Seeth-Ekholt) mit der acht Jahre alten Stute Paris AEG jeweils die Siege in der ersten Qualifikation.

Ergebnisüberblick CSE Ehlersdorf

12 Springprüfung Kl. M** - 1. Abt.: 1. Jacqueline Reese (Loop) auf Flora 0.00/ 61,41; 2. Kristin Kirchner (Friedrichshulde) auf Miss Caretino MNM 0.00/ 62,64; 3. Jan Meves (Mehlbek) auf Chrissiemissy 0.00/63,662. Abt.: 1. Kristin Kirchner (Friedrichshulde) auf Calisto 0.00/ 62,61; 2. Michael Aabo (Hamburg) auf Lugranda 0.00/ 62,87; 3. Cassandra Orschel (Sehestedt) auf Eldorado 0.00/ 64,96

09/1 Youngster Springprüfung Kl. M*: 1. Philip Loven (Meldorf) auf Balbina N 0.00/ 56,09; 2. Jan Meves (Mehlbek) auf Van Dyke 0.00/ 57,89; 3. Miriam Schneider (Ehlersdorf) auf Querida 0.00/ 58,6709/2 Youngster Springprüfung Kl. M*: 1. Anna-Lena Ewert (Tangstedt) auf Lady Vagabond 0.00/ 52,91; 2. Philip Loven (Meldorf) auf Indra N 0.00/ 55,82; 3. Philipp Battermann-Voss (Schülp) auf Indira P 0.00/ 58,1509/3 Youngster Springprüfung Kl. M*: 1. Kimberley-Marie Klügel (Seeth-Ekholt) auf Paris AEG 0.00/ 57,09; 2. Michael Ziems (Wöhrden) auf Jacon LVP 0.00/ 57,65; 3. Hannes Tremp (Kruckow) auf So Happy HTZ 0.00/60,78

