Zebras auf der Marathon-Zielgeraden

Kiel-Holtenau

Notfall am Tiessenkai: Rasenmäher-Traktor rollte in die Kieler Förde

Am Tiessenkai in Holtenau hat am Donnerstag ein Traktor für einen Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gesorgt. Der Fahrer hatte die Kontrolle über den als Rasenmäher eingesetzten Traktor verloren. Daraufhin rollte das Gerät in die Förde.