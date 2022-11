Zebras beschwören Mannschaftsgeist

Vier Wochen, neun Spiele, fünf Verletzte - das sind die Eckdaten des Novembers beim THW Kiel. Beim 36:36 gegen Aalborg machten die Zebras einen Schritt in die richtige Richtung, sind sich ihrer Baustellen aber durchaus bewusst. Und kommen im Super-November bisweilen auf unkonventionelle Ideen.

nach dem 36:36 (17:16) seines THW Kiel gegen Aalborg Håndbold hatte Trainer Filip Jicha eine Idee. „Ich würde gerne noch den ein oder anderen Spieler zur Entlastung holen - aber da müsste ich mich wohl irgendwo auf den Marktplatz stellen und sammeln...“

Der Tscheche, dem nach wie vor fünf Stammspieler verletzungsbedingt fehlen, war zum Scherzen aufgelegt, weil seine Mannschaft sich in Sachen Einstellung deutlich besser präsentiert hatte als in der Woche zuvor bei der desaströsen 30:38-Niederlage in Nantes. Weil es bei den Zebras, deren System gerade einen gefährlich fragilen Eindruck macht, Lichtblicke gibt. Auch wenn nach wie vor unklar ist, wann Rune Dahmke, Magnus Landin, Sander Sagosen und Hendrik Pekeler wieder auf dem Feld stehen können - von Sven Ehrig, der sich erst kürzlich einen Kreuzbandriss zuzog, ganz zu schweigen. Und auch wenn selbst spendenfreudige THW-Fans den Zebras derzeit wohl kaum helfen könnten.

Stattdessen heißen die Lichtblicke Eric Johansson, der nun auch noch als Siebenmeterschütze glänzt. Yannick Fraatz und Malte Voigt, die gegen Aalborg Souveränität ausstrahlten, wo Verletzungen oder ein formschwacher Niclas Ekberg die Stammformation schwächen. Und Kampfgeist, der nach einer harten Trainingswoche und Grundsatzgesprächen nach Nantes offenbar wieder erwacht ist. Man ist beim THW Kiel derzeit mit kleinen Schritten zufrieden. Und in der Königsklasse fallen Punktverluste eben nicht so schwer ins Gewicht wie sie es in der Bundesliga täten.

Mit dem THW-Programm im November ist allerdings nicht zu spaßen. Noch weitere acht Partien warten auf die Zebras. „Pflichtprogramm“ gegen Lemgo, Aufsteiger Hamm-Westfalen und Frisch Auf Göppingen und den VfL Gummersbach. Aber eben auch Brocken wie beim formstarken HC Erlangen und zum Monats-Endspurt die Kracher bei Meister SC Magdeburg und gegen den Champions-League-Sieger FC Barcelona...

Die Kieler Lösung dafür heißt: Teamgeist statt Sammeln auf dem Marktplatz. „Jetzt gilt es, eine Mannschaft zu sein. Wir brauchen die Energie von allen auf dem Feld und auf der Bank“, sagt Regisseur Miha Zarabec und mahnt vor der Wirkung, die das Bild der verwundbaren Zebras auf die Konkurrenz haben könnte. „Alle sehen, dass sie jetzt die Chance haben, uns zu überraschen.“

Und so bekommt in diesem Super-November auch die nächste Partie gegen den schwächelnden TBV Lemgo Lippe, den Tabellen-15. der Liga, eine besondere Bedeutung für die Zebras. „Wir brauchen Punkte, die uns Lockerheit bringen“, sagt Zarabec.

Noch ein Mutmacher gefällig? Das letzte Mal gewinnen konnten die Ostwestfalen in Kiel in ihrer Meister-Saison 2002/03.

Die Partie, die am Sonnabend um 20.30 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel angepfiffen wird, können Sie natürlich wie gewohnt bei uns um Liveticker verfolgen.

THW-Trainer Filip Jicha über die Wahl von Eric Johansson als Siebenmeterschützen: "Sprengi hat mir ins Ohr gebrüllt: ,Lass Eric werfen'. Und da höre ich natürlich auf meinen Co-Trainer..."

