Zebras vor den Wochen der Wahrheit

Alles neu macht die Nationalmannschaftspause? Zumindest hat Handball-Rekordmeister THW Kiel unter der Woche einen neuen Ausrüster präsentiert. In Puma will man sich ab nächster Saison kleiden. Die Bissigkeit des Raubtiers könnten die Zebras schon jetzt gebrauchen, denn ab Sonntag startet ihre bisher wohl wichtigste Phase der Saison.

was sagt Ihr Bauchgefühl, wenn sie sich die Gegner des THW Kiel in den kommenden Wochen auf der Zunge zergehen lassen? Melsungen, Bukarest, Berlin, bald auch schon Meister Magdeburg und Nordrivale Flensburg. Dazwischen noch eine Tour zum VfL Gummersbach, dem starken Aufsteiger.

Meines sagt: Melsungen wird ein Schlüsselspiel. Das aktuell nur zwölftplatzierte Star-Ensemble aus Hessen ist ohnehin unberechenbar. Aber neben zwei Bundesliga-Punkten, von denen die Zebras nach der jüngsten Niederlage gegen Leipzig keinen mehr liegen lassen dürfen, geht es am Sonntag für den THW Kiel auch darum, auf dem Feld wieder zu sich zu finden.

Denn – das darf man bei aller Kritik nicht vergessen – im Meisterrennen und auch in der Champions League ist für die Zebras nach wie vor alles drin. Spielerisch hakt seit Jahresbeginn aber vor allem der Angriff. Eine eklatante Abschluss-Schwäche bescherte den Kielern in den vergangenen acht Spielen nur vier Siege. Und so etwas nagt am Selbstvertrauen, wie mir Nikola Bilyk im Gespräch bestätigte.

Der 26-jährige Österreicher hat aber auch einen Plan, wie die Kieler wieder zurück in die Erfolgsspur finden können. Man stelle sich vor, ihnen gelingen Siege über Berlin, Magdeburg und Flensburg – mit Heim-Publikum im Rücken durchaus möglich. Dazu ein Einzug ins Viertelfinale der Champions League, und schon sieht die THW-Welt in einem Monat wieder ganz anders aus...

Eine ausführliche Analyse der aktuellen Situation habe ich auch mit meinem Kollegen Tamo Schwarz in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Timeout THW“ vorgenommen, den Sie hier oder in ihrer Lieblings-Podcast-App finden. Vielleicht ja ein guter Zeitvertreib für Sie, bis die Zebras am Sonntag wieder in Aktion treten.

Das können Sie wie immer bei uns im Liveticker zum Spiel MT Melsungen gegen THW Kiel auf KN-online verfolgen. Los geht‘s am Sonntag um 14 Uhr.

Zitat der Woche

Wir haben alle große Lust, das wieder umzubiegen. Ich hatte im Training das Gefühl, dass jeder gemerkt hat, es ist an der Zeit, ein paar Sachen zu ändern, damit wir wieder in die Spur kommen.“ Nikola Bilyk Rückraumspieler des THW Kiel

Statistik der Woche

13 Spiele (10 Niederlagen und drei Remis) konnte der THW Kiel im bisherigen Saisonverlauf nicht für sich entscheiden – so viele wie seit der Saison 2017/18 nicht mehr. In den vergangenen beiden Spielzeiten waren es je acht Niederlagen und vier Remis in der ganzen Saison.

