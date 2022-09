Zebras zum Ligastart auf Spitzenkurs

An den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen hatte die Kieler Bank viel Grund zum Jubeln. Mit 2:0 Punkten und einem Plus von 23 Toren setzten sich die Zebras direkt an die Tabellenspitze.

zwei Spieltage in der Handball-Bundesliga sind absolviert, und der THW Kiel steht schon an der Spitze der Tabelle. Klar, die ist derzeit noch wenig aussagekräftig. Aber das, was die Spieler von Trainer Filip Jicha beim 13-Tore-Heimsieg über Stuttgart und beim 32:22 beim noch ambitionierteren SC DHfK Leipzig auf dem Feld zeigten, ist es doch.

Das klare Statement der Kieler zum Saisonstart lautet: Mit uns ist sowas von zu rechnen. Das Fehlen von Sander Sagosen und Hendrik Pekeler scheint für die Zebras nur eine Rolle zu spielen, wenn sie danach gefragt werden. Ansonsten sind Variantenreichtum und Konstellations-Premieren ihr spielerisches Gebot der Stunde.

Und Geduld. Die brauchten die Kieler wie schon im Mai bei ihrem Auftritt in Leipzig. Die Mannschaft von Trainer André Haber hebelte immer wieder die 6:0-Deckungsformation des THW aus, in der keine Innenblock-Kombi so recht fruchten wollte. Wohl dem, der noch eine 3:2:1 mit einem Domagoj Duvnjak an der Spitze in petto hat. Oder einen Niklas Landin im Tor, der mit großer Vorliebe die für den Gegner demoralisierenden freien Würfe per Gegenstoß hält. „Das hat uns total verunsichert“, bekannte Leipzigs Regisseur Luca Witzke im Nachgang. Der THW Kiel indes dürfte am bestandenen Stresstest in Leipzig weiter gewachsen sein.

Die Hürden für die Zebras werden in den nächsten Tagen aber nicht kleiner: Am Sonntag gastiert der Bergische HC in Kiel (Anpfiff 14 Uhr, Liveticker auf KN-online), kommende Woche steht den Zebras dann die Champions-League-Premiere gegen Elverum ins Haus (Mittwoch, 18.45 Uhr). Das wird vor allem für Eric Johansson ein besonderes Spiel - immerhin geht es gegen seinen Ex-Klub, von dem er erst im Sommer nach Kiel wechselte.

Apropos Johansson. Der junge Schwede ist mit zehn Toren nach zwei Bundesliga-Partien mannschaftsinterner Anführer der Torjägerliste. Wie die Bundesliga-Tabelle sicherlich eine Momentaufnahme - aber vielleicht auch ein Fingerzeig...

Zitat der Woche

Ich habe so eine Macke mit Leipzig. In meiner ersten Saison als Trainer haben wir hier mit 25:24 in letzter Sekunde durch ein Tor von Domagoj Duvnjak gewonnen. Seitdem bin ich immer sehr, sehr froh über Siege hier. Man braucht dazu viel Geduld. Filip Jicha, THW-Trainer

