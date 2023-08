Zukunfts-Zeichen aus Graz

Servus aus Graz, liebe Leserinnen und Leser!

Noch bis Sonntag schwitzen die Zebras hier, wenn Trainer Filip Jicha ihnen nicht gerade am Team-Tag extrakalte Duschen verpasst. Im „Normalzustand“, also bei zwei Trainingseinheiten pro Tag und weniger Action als beim Canyoning und Rafting, schätzen sie die Ruhe hier.

In die platzte aber am Dienstag eine Kracher-Meldung: Ab 2025 wird Gonzalo Pérez de Vargas THW-Torwart. Den Kapitän vom Rekord-Champions-League-Sieger FC Barcelona abzuwerben, das ist schon ein starkes Signal. Eines, das die Zebras nach den Abgängen ihrer Stars Sander Sagosen und Niklas Landin gebraucht haben. Es zeigt die unveränderten Weltklasse-Ambitionen vor einer Saison, in der eine der entscheidenden Fragen ist, wie sich das Übergangs-Duo im Tor aus Tomáš Mrkva und Vincent Gérard schlägt.

Dessen Start bekam im Trainingslager direkt einen Dämpfer: Am selben Tag fielen Mrkva nach einem Kopftreffer und Gérard mit einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich aus. Während Mrkva am Mittwoch nach kurzer Pause und vielen medizinischen Checks bereits wieder erste Bälle parierte und nicht länger ausfallen dürfte, scheint die Prognose über eine Gérard-Rückkehr schwieriger.

Gut also für den THW Kiel, dass Youngster Magnus Bierfreund, der seinen Vornamen übrigens THW-Legende Magnus Wislander verdankt, einen Traumstart als Backup des Profikaders hinlegt.

Viele fragen sich nun, ob Pérez de Vargas, der angesichts seines bevorstehenden Abgangs in Barcelona als Kapitän abgesetzt wurde, nicht schon kommende Saison nach Kiel wechseln könnte. Dann wäre allerdings eine Ablöse fällig. Und Barcelona ist bekannt dafür, horrende Summen aufzurufen. Ich vermute daher, dass der THW eher auf ein weiteres Jahr mit Mrkva setzen wird, und zwar mit de Vargas neuem Gespannpartner – wer auch immer das wird. Andererseits: Im Handball kann ja immer alles passieren...

Zurück ins Hier und Jetzt: In Graz geht es bei den Zebras gerade nicht nur um spielerische Abstimmung. Auch als Team müssen sich sich neu finden. Mein Eindruck aus Stimmung im Training und Gesprächen mit den Spielern: Der Vibe passt, die richtige Mischung aus Spaß und Konzentration scheint für Mannschaft und Trainerteam selbstverständlich – auch für die Neuzugänge Elias Ellefsen á Skipagøtu, Vincent Gérard und Eduardo Gurbindo, die ganz nebenbei das internationale Flair beim THW Kiel auf ein neues Level heben.

Und ganz besonders für Nikola Bilyk. Der Österreicher wurde von Trainer Jicha zum dritten Co-Kapitän neben Domagoj Duvnjak und Patrick Wiencek ernannt. Auch das dürfte eine richtungsweisende Entscheidung sein. Mich zumindest würde es sehr wundern, wenn der Vertrag des 26-Jährigen, der Ende der Saison ausläuft, nicht verlängert wird. Immerhin spielte Bilyk zuletzt seine stärkste Saison im THW-Trikot und ist in seinem achten Kieler Jahr und nach schwerer Verletzung endlich zur festen Säule im THW-System geworden.

In näherer Zukunft erwartet die Zebras allerdings zunächst der letzte Teil der Saisonvorbereitung, die zurück in Kiel mit dem Orlen Star Cup im eigenen „Wohnzimmer“ am 20. August (hier gibt es Tickets) ihren Abschluss findet. Ich bin sicher, sie sehnen das Ende der Vorbereitung nach den zehn Tagen „Hölle von Graz“ (Hendrik Pekeler) fast so sehr herbei wie ihren nächsten Titel.

Ihnen wünsche ich eine schöne Rest-Woche! Und sollten Sie sich zufällig im Urlaub in der Steiermark befinden, haben Sie am Freitag um 18.30 Uhr Gelegenheit, sich selbst ein Bild vom aktuellen Vorbereitungsstand der Kieler zu machen. Dann testen sie im Sportpark in Graz gegen den österreichischen Vizemeister UHK Krems.

Beste Grüße,

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Zitat der Woche

Ich lade mir jeden ein, damit ich hier nicht so allein bin. Der Busfahrer war auch schon da. Steffen Weinhold verletzter THW-Rückraumspieler über seine Taktik, mit der Einsamkeit im Athletikraum umzugehen. Dort steht der Seilzug, den er für seine Schulter-Reha braucht, weshalb er nicht wie die anderen Verletzten in der Halle bei der Mannschaft trainieren kann.

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de





