﻿Zwei Kieler Segel-Titel bei deutschen Jugendmeisterschaften

Bis zur zwölften Wettfahrt schien Ole Schweckendiek bei den deutschen Jugendmeisterschaften schier unschlagbar. Dann fuhr der Kieler sein Streichergebnis ein – einen zweiten Platz. Weil am Dienstag die Flaute vor Schilksee kein Segeln mehr zuließ, wurde es die fast perfekte Regatta. Mit einem weiteren Kieler Titel.

Kiel. Um 12 Uhr wurde es am Dienstag noch mal hektisch. Zuvor entspannt sitzende und dahinschlendernde junge Seglerinnen und Segler sprinteten plötzlich in Richtung Bootspark. Nach Flaute und Startverschiebung am Vormittag schickte die Wettfahrtleitung die jüngsten Teilnehmer noch einmal auf die Bahn: Knapp 270 (im wahrsten Wortsinn) Optimisten sollten die gemeinsamen internationalen deutschen Jugendmeisterschaften vor Schilksee mit einem Leichtwindrennen beschließen. In den anderen Klassen waren die Titel im selben Moment bereits vergeben – was nach der Absage kurz darauf mit lauten Jubelschreien quittiert wurde.

Außer den Optis lief niemand mehr aus – und auch die Jüngstenseglerinnen und -segler brachten kein Rennen in die Bücher, starteten zwar, wurden aber später wegen Windeinbruchs abgeschossen. So blieb auch hier alles beim Stand von Montagabend und damit beim Triumph des Schweden Henric Wiggfors. „Wir wollten nicht durch unfaire Bedingungen die Ergebnisse verfälschen“, begründete der oberste Wettfahrtleiter Fabian Bach.