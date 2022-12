﻿Zweites Handball-Team des SV Henstedt-Ulzburg mit furioser Schlussphase

Kaum war der Aufstieg in die SH-Liga der Handballerinnen geschafft, gab es personelle Veränderungen im zweiten Team des SV Henstedt-Ulzburg. Die verjüngte Mannschaft hat sich schnell gefunden und spielt in Schleswig-Holsteins höchster Leistungsklasse eine starke Rolle.

Taina Schermer (Mitte) gehört zu den Talenten aus dem Drittliga-Kader des SV Henstedt-Ulzburg, die regelmäßig in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.

Kreis Segeberg. Die zweite Mannschaft des Henstedt-Ulzburg ist in der SH-Liga der Handballerinnen bei 12:6 Punkten angekommen. „Bei dieser Punktzahl klingt es vielleicht komisch, aber der Sieg bei TuS Lübeck ist extrem wichtig“, betonte Trainer Norbert Eichel, nachdem seine Mannschaft beim Drittletzten mit 30:20 (16:12) gewonnen hatte. „Jetzt haben wir ein sattes Polster von sieben Punkten auf einen Abstiegsplatz. Das gibt uns ein gutes Gefühl für den weiteren Verlauf der Runde.“

In der Lübecker Meesenhalle benötigten die Henstedt-Ulzburgerinnen eine lange Anlaufzeit. „Unser Motor stotterte zunächst, trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass wir verlieren könnten“, sagte Eichel, der beim Stand von 13:11 kurz vor der Pause eine Auszeit nahm. „Ich musste da ein bisschen was sortieren“, sagte Eichel, dessen Team aufdrehte und mit einem 16:12 in die Halbzeit ging.

Keeperin Daniela Reich rettet Führung

Nach dem Wiederbeginn war der Schwung dahin. „Unser Spiel war zäh, Daniela Reich hat uns mit ihren Paraden die Führung gerettet“, lobte Eichel seine Keeperin. Die Lübeckerinnen kamen auf 16:18 (42.) heran. Dann spielten plötzlich nur noch die Eichel-Schützlinge. „Lübeck wurde müde, wir dagegen waren endlich so richtig warmgelaufen“, nannte Eichel die Gründe dafür, warum die Partie einseitig wurde.

Youngster-Trio setzt Akzente

Jetzt setzten auch Lara Witzleben, Fiona und Taina Schermer immer mehr Akzente. Eichels Youngster-Trio gehört zum Drittliga-Kader und hatte beim Kantersieg am Abend zuvor gegen den Berliner TSC Spielzeit erhalten. „Es freut mich für Lara, Taina und Fiona, dass sie so viele Drittliga-Minuten sammeln konnten und dazu etliche Tore zu unserem Erfolg in der SH-Liga beisteuern konnten“, sagte Eichel. „Die Mädchen betreiben einen hohen Aufwand, um im SVHU Leistungshandball zu spielen.“

Lara Witzleben erzielte acht, Taina Schermer vier und ihre Schwester Fiona drei Treffer. Die weiteren SVHU-Tore warfen Hannah Wulff (5), Annika Fimmen (4), Shirley Wruck (2), Kim Paulat (2), Christine Grawitter und Bente Trepping (beide 1).

SV Sülfeld rutscht weiter ab

Unterdessen kassierte der SV Sülfeld die fünfte Niederlage in Serie. Das Team von Trainer Maik Iwastschenko, das aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Halle in Sülfeld bis Anfang Februar eine Auswärtstournee bestreitet, verlor beim Spitzenreiter HSG Tarp-Wanderup mit 22:28 (13:15). „Wir waren kämpferisch stark, aber die Zahl der Fehlwürfe wurde vor allem nach der Pause zu hoch“, sagte Rieke Hornig, die das SVS-Team in Tarp betreute.

Zu viele Fehlwürfe kosten SV Sülfeld Siegchance

Die Sülfelderinnen kamen gut ins Spiel, in der zwölften Minute erzielte Lena Ewen das 7:4 für die Gäste, die ihre Angriffe gekonnt aufbauten, jedoch mit zunehmender Spieldauer im Abschluss die letzte Konsequenz vermissen ließen. Die HSG Tarp-Wanderup gewann Oberwasser. Über 7:7 und 15:13 zur Pause setzten sich die Gastgeberinnen mit drei Toren ab. Was die Sülfelderinnen auch versuchten, die Lücke ließ sich nicht schließen. In der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Die 22 SVS-Treffer verteilten sich auf Lena Ewen (6/1), Julia Fritsche (5), Julia Studt (4), Trixy Rohlfs (3), Kristin Eggert, Lara Zube, Laura Beth und Merle Butzlaff (je 1).

Es droht ein Abstiegsplatz

„Jetzt heißt es, am nächsten Sonntag beim TuS Lübeck besser zu spielen“, sagte Rieke Hornig mit Blick auf die Tabelle. Ihr Team ist auf den viertletzten Platz abgerutscht. Es gibt drei feste Absteiger. Im Fall einer Niederlage in Lübeck würde die Mannschaft aus der Hansestadt an den Sülfelderinnen vorbeiziehen.