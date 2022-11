Zwischen Randale, WM-Hoffnungen und Wiedersehen

Es sollte aus sportlicher Sicht gesehen die Woche der Entscheidung bei Holstein Kiel werden. Entscheidung soweit, dass die Störche mit einer guten oder schlechten Stimmung in die lange Winterpause gehen. Doch überschattet wurde die Woche durch den vermeintlich von KSV-Fans beschädigten Regionalexpress vom Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

Drei Spiele in sieben Tagen. Sie bilden das Schlussprogramm von Holstein Kiel in diesem Winter. Denn aufgrund der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist bereits nach dem kommenden Wochenende Schluss mit Fußball – jedenfalls für die Störche auf Vereinsebene. Mit Kwasi Okyere Wriedt hat ohnehin nur ein Spieler der KSV aktuell noch die Möglichkeit, an der WM teilzunehmen. Alle anderen Akteure werden sich nach dem Heimspiel am Freitagabend gegen Hannover 96 in den Urlaub begeben und erst Mitte Dezember wieder in Kiel aufschlagen (Testspiel gegen den SC Victoria abgesagt).

Umso entscheidender sind die Ergebnisse in diesen letzten Wochen - wohin man bei der KSV auch hört, eigentlich alle teilen diese Sichtweise. Über 50 Prozent dieser letzten Spiele sind schon gespielt. Das 4:1 beim Karlsruher SC war mit Sicherheit der bisher beste Auftritt der Störche in den vergangenen Wochen. Das 0:0 auf dem Kiez beim FC St. Pauli hinterließ eher den Eindruck, am Ende zwei Punkte verschenkt zu haben. Denn Holstein hatte in Hamburg zahlreiche große Chancen, bekam den Ball aber nicht über die Linie.

Unschön endete im Anschluss die Auswärtsfahrt einiger Anhänger der KSV, die einen Zug demolierten und für einen fünfstelligen Betrag an Reparaturkosten sorgten. Die Bundespolizei Kiel ermittelt aktuell die Täter. Der Verein hat sich entsetzt über das Verhalten einiger „Fans“ gezeigt. Final aufgearbeitet sei der Fall allerdings noch nicht. Die Behörden sichten aktuell weiterhin Videoaufnahmen vom Bahnhof.

Und inmitten dieses Chaoses gerät fast in Vergessenheit, dass mit Hannover 96 zum Ende der Hinrunde aus sportlicher Sicht ein echter Brocken vor der Tür steht. „Flutlicht, eine gute Kulisse und eine sehr gute Mannschaft als Gast – viel besser kann es zum Jahresabschluss nicht sein“, weiß auch Trainer Marcel Rapp um die Chance, versöhnlich in die lange Weihnachtspause zu starten. Doch einfach wird das gegen die Niedersachsen nicht, die zwar auf den rotgesperrten Ex-Störch Phil Neumann verzichten müssen, zeitgleich aber in den letzten fünf Spielen nur einmal als Verlierer vom Platz gingen mussten. Für die KSV sollte das Warnung genug sein.

Ihr Niklas Heiden,

Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Die KSV Holstein ist entsetzt über den Gewaltausbruch Sprecher von Holstein Kiel nach der Randale im Zug

Bild der Woche

Ein Bild der Verwüstung im Zug: Ein Regionalexpress der Deutschen Bahn nach schwerer Sachbeschädigung am Dienstagabend. © Quelle: Bundespolizeiinspektion Kiel

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ihr Alexander Hahn, KN-Sportchef Niklas Schomburg, Holstein-Reporter Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.