Zwischen Reese-Abgang, Torwart-Kampf und Trainingslager

Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel ist bei Holstein Kiel schon wieder einiges los. Die Frage, wo Fabian Reese in der kommenden Saison spielt ist geklärt. Wer hingegen die neue Nummer eins bei den Störchen zwischen den Pfosten wird, ist noch unklar. Ebenso die Zukunft von Leih-Rückkehrer Hólmbert Aron Fridjónsson. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Am Montag startete Zweitligist Holstein Kiel im neuen Jahr in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr, auch wenn die erste Woche dieses neuen Jahres bereits um ist. Seit dem 2. Januar rollt der Ball bei Holstein Kiel auch schon wieder. Am kommenden Sonnabend steht mit dem Testspiel gegen den Drittligisten VfL Osnabrück das erste echte Spiel in diesem Jahr für die Störche an. Nicht einmal 24 Stunden später geht es für die KSV-Profis dann schon direkt ins Trainingslager nach Oliva Nova in Spanien. Wir als KN-online sind ebenfalls vor Ort und berichten für Sie.

Von Spannung und großen Diskussionen geprägt war die erste Woche des neuen Jahres besonders aufgrund des inzwischen feststehenden Wechsels von Fabian Reese zu Bundesligist Hertha BSC. Die „alte Dame“ hat sich die Dienste des 25-Jährige bis zum Sommer 2026 gesichert. Reese bleibt der KSV aber noch bis zum Ende der Saison erhalten und wird erst im Sommer in die Hauptstadt wechseln.

Währenddessen ist im Tor der Störche der Kampf um die Nummer eins wieder neu entfacht worden – von Trainer Marcel Rapp höchstselbst. Nachdem Thomas Dähne als Nummer eins in die Saison gegangen war und dann an einem grippalen Infekt erkrankte, durfte sich Tim Schreiber zwischen den Pfosten beweisen. Nun steht die große Frage im Raum, welcher der beiden Torhüter als Nummer eins in die Rückrunde gehen wird. Die Vorbereitung soll eine Antwort liefern.

Ein ähnlich großes Fragezeichen wie über der Torwart-Frage schwebt auch über Stürmer Hólmbert Aron Fridjónsson, der nach seiner Leihe nach Norwegen am Montag erstmals wieder am Training der Störche teilnahm. In Sachen Zukunft ist bei dem bulligen Angreifer aber noch alles offen. Platz im Kader der Störche ist für Fridjónsson nämlich eigentlich nicht. Es werden spannende Wochen bis zum ersten Spiel der Rückrunde gegen Greuther Fürth (28. Januar). Ob sie die erhofften Erkenntnisse bringen, muss die Zeit zeigen.

„Ein Wechsel von Fabian in diesem Winter ist kein Thema gewesen“ Uwe Stöver, Sportchef von Holstein Kiel über den Wechsel von Reese zu Hertha BSC

Leih-Rückkehrer Hólmbert Aron Fridjónsson trainierte am Montag erstmals wieder mit den Profis von Holstein Kiel. © Quelle: Frank Peter

