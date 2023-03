Zwischen Verlängerung, Abgang und Umbruch

Nach der Länderspielpause startet Holstein Kiel wieder in die Zweite Liga. Gegner am Sonntag: Arminia Bielefeld. Ein Kampfspiel für die Störche. Mit dabei sein könnte wieder Benedikt Pichler. Für Torwart Thomas Dähne kommt das Spiel noch zu früh. Und für Alexander Mühling beginnt die Abschiedstour. Alles Wissenswerte in unserem Newsletter „Holstein Kiel - Die Woche“.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

endlich ist die Länderspielpause wieder vorbei. Geht es Ihnen auch so, dass am Wochenende ohne Fußball irgendwie etwas fehlt? Zugegeben, die letzten Auftritte von Holstein Kiel waren in der Summe eher weniger herzerwärmend. Dennoch fühlt es sich gut an, dass am kommenden Wochenende der Ball wieder rollt. Apropos ins Rollen kommen: In Sachen Kader hat das Ende der vergangenen Woche bereits einige Neuerungen gebracht. Zum einen hat Thomas Dähne trotz noch im Winter stockenden Verhandlungen seinen auslaufenden Vertrag bei der KSV vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Zum anderen steht fest, dass Alexander Mühling nach Saisonende seine Buffer nicht mehr für die Störche schnüren wird. Mit Blick in die Vergangenheit sicher ein vor allem menschlich schmerzhafter Verlust für die KSV.

Und trotzdem laufen bei den Störchen bereits die Planungen für die neue Saison. Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel hat sich darüber mit Aufsichtsratschef Dr. Stefan Tholund unterhalten. Entstanden ist dabei ein längeres Interview. Ebenso lesenswert ist das Schmankerl von unserem Kollegen André Haase, der in der Kreisklasse-B einen Doppelgänger von Fabian Reese gefunden hat. Sportlich trennen die beiden echten Kieler zwar einige Ligen, beide teilen sich allerdings nicht nur den Namen, sondern auch die Position. Ein Kuriosum, was es sicherlich nur selten gibt.

Positive Nachrichten der Störche gibt es aus dem Lager der verletzten und angeschlagenen Spieler. Stürmer Benedikt Pichler, der lange Zeit an Problemen mit seinem Fuß laborierte, trainiert seit einigen Wochen wieder voll mit der Mannschaft und soll beim Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) gegen Arminia Bielefeld schon wieder eine Option für den Kader sein. Pichler dürfte der KSV in der Offensive guttun – noch bleibt allerdings abzuwarten, ob es tatsächlich zu einem Einsatz kommt. Weiter gedulden muss sich derweil Torwart Thomas Dähne, der sich nach seiner Knieverletzung noch im Aufbautraining befindet. Ein Einsatz gegen Bielefeld käme für den 29-Jährigen zu früh.

Derweil hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Störche für das Abbrennen von Pyrotechnik beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserlautern hat übrigens zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verdonnert. Noch nicht eingerechnet sind allerdings die pyrotechnischen Gegenstände, die bei Eintracht Braunschweig und beim Hamburger SV gezündet worden sind. Die Strafe dürfte sich aus KSV-Sicht deshalb in den kommenden Wochen noch deutlich erhöhen. Und wo wir gerade bei Feuer sind: Ebenfalls unklar ist die Zukunft von „Feuerwehrtorhüter“ Robin Himmelmann. Denn mit Dähne, Tim Schreiber und Timon Weiner haben die Störche bereits drei Keeper für die neue Saison. Im Mai soll es Gespräche geben.

Abschließend bleibt es mir nur, Ihnen ein erfolgreiches Wochenende zu wünschen. In der Hoffnung, dass die Störche nach mehr als einem Monat ohne Sieg am Sonntag endlich mal wieder einen Dreier holen.

Herzlichst,

Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

„Mit der Vertragsverlängerung von Thomas Dähne sind wir auf der Torhüterposition gut aufgestellt für die neue Saison. Mit Robin ist vereinbart, dass wir im Mai ein nächstes Gespräch führen werden. Bis dahin gilt es, alles abzuwarten.“ Sportchef Uwe Stöver über die Zukunft von Robin Himmelmann bei Holstein Kiel

Bild der Woche

Ein Anblick, der Holstein-Fans schon zum Jubeln ansetzen lässt: Alexander Mühling bei der Ausführung eines Strafstoßes. 20 von 23 Elfmetern hat der Mittelfeldspieler für Holstein Kiel in Liga zwei verwandelt. In der kommenden Saison braucht es einen neuen "Mr. Zuverlässig" - Mühling wird die Störche nach sieben Jahren verlassen. © Quelle: imago images/Ulrich Hufnagel

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.