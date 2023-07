RB Leipzig macht Rekordtransfer offenbar fix

RB Leipzig hat laut Sky und Kicker einen Nachfolger für den zum FC Chelsea gewechselten Christopher Nkunku gefunden. Der belgische Shootingstar Loïs Openda wechselt demnach für eine Rekordablöse zum amtierenden Pokalsieger aus Sachsen. RB überweist für Top-Stürmer Openda nach harten Verhandlungen zwischen 38 und 40 Millionen Euro plus Boni an den französischen Topklub RC Lens, heißt es.

Damit wäre der Nationalspieler vor Dominik Szoboszlai (kam 2020 für 36 Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig, jetzt FC Liverpool) der teuerste Neuzugang der Leipziger Klubgeschichte.

Openda macht bei Lens auf sich aufmerksam

Openda hatte in der abgelaufenen Saison in Lens auf sich aufmerksam gemacht. Der 23-Jährige erzielte in 38 Ligue-1-Spielen stolze 21 Treffer. Der Belgier war erst vor der Saison vom FC Brügge nach Lens gewechselt und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2027.

Laut den Berichten soll Openda in Kürze seinen Medizincheck in Leipzig absolvieren und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Der Stürmer tritt in große Fußstapfen: Sein Vorgänger Nkunku (für 60 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt) wurde in der vergangenen Saison gemeinsam mit Niclas Füllkrug Bundesliga-Torschützenkönig.