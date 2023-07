FC Arsenal macht Declan Rice zum teuersten Engländer aller Zeiten

Die Zukunft von Declan Rice ist geklärt. Der 24-Jährige von West Ham United wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Premier League zum FC Arsenal, wo er künftig unter anderem mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz zusammenspielen wird. Dies teilte der Klub am Samstag mit. Bei den „Gunners“ erhält der englische Nationalspieler demnach einen „langfristigen Vertrag“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns sehr, dass Declan zu uns kommt. Er ist ein Spieler mit enormen Fähigkeiten, der bereits seit mehreren Saisons in der Premier League und für England Spitzenleistungen erbringt“, schwärmte Trainer Mikel Arteta von den Fähigkeiten des Zugangs: „Declan bringt zweifellos Qualität in den Verein und ist ein Ausnahmetalent, das das Potenzial hat, hier sehr erfolgreich zu sein.“ Rice wird bei den Londonern künftig mit der Rückennummer 41 auflaufen.

West Ham ließ in einer Mitteilung wissen, dass der Klub für sein Eigengewächs eine britische Rekordsumme kassiert. Diese soll bei umgerechnet rund 122 Millionen Euro liegen. Teuerster Engländer war bis dato Jack Grealish, für den ManCity vor zwei Jahren rund 117 Millionen Euro an Aston Villa überwies. Auch für Arsenal ist es ein neuer Rekord. So viel zahlten die „Gunners“ bislang noch nie für einen Spieler. Rice setzt sich durch seinen Wechsel auch an die Spitze der teuersten Transfers in diesem Sommer, noch vor Landsmann Jude Bellingham, der für die Sockelablöse von 103 Millionen Euro vom BVB zu Real Madrid gewechselt war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einigen Wochen war auch der FC Bayern als Interessent für Rice gehandelt worden. Klub-Präsident Herbert Hainer hatte daraufhin allerdings betont, Rice „nicht auf dem Zettel“ stehen zu haben. Zudem war Manchester City wohl im Rennen mit dabei, zog sich dann aber aufgrund der hohen Ablöseforderung zurück.

Rice spielte seit 2013 für West Ham United, kam vor einem Jahrzehnt als Jugendlicher vom FC Chelsea. In der Nationalmannschaft kommt er auf 43 Einsätze und erzielte dabei drei Tore. Bei den „Hammers“ zählte Rice zu den absoluten Leistungsträgern und führte sein Team in der abgelaufenen Saison als Kapitän zum Titel in der Conference League.