Rekord-Transfer des FC Bayern: Harry Kane von A bis Z

A wie Ausbildung: Harry Kane begann seine Karriere beim Ridgeway Rovers Football Club, wo er bis 2001 aktiv war. Dort wurde der FC Arsenal auf den damals Achtjährigen aufmerksam und holte ihn – doch nach nur einem Jahr kehrte er von den „Gunners“ zu den Ridgeway Rovers zurück. Über eine Station beim FC Watford ging es für Kane dann 2004 im Alter von elf Jahren als Jugendspieler zu den Tottenham Hotspur.

B wie Berater-Bruder: Sein älterer Bruder Charlie Kane ist Chef der Spieleragentur „CK66″. Er berät einzig Harry Kane, der sich stets wünschte, sein Management in der Familie zu belassen. Die Agentur seines Bruders sitzt kurioserweise nicht in London, sondern in Newcastle.

C wie Champions League: Weil Tottenham nicht durchgehend in der „Königsklasse“ spielte und, wenn doch, nur selten weit in der K.o.-Phase kam, ist Kanes Bilanz im wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb recht überschaubar. Von 2013 bis heute kam der englische Goalgetter für die Spurs auf 32 Champions-League-Spiele, dabei gelangen ihm 21 Treffer und fünf Vorlagen. 2019 erreichte er mit Tottenham das Finale, verlor aber mit 0:2 gegen den FC Liverpool um Jürgen Klopp.

Harry Kanes Traum von der Champions-League-Trophäe platzte 2019 im Finale gegen Liverpool. © Quelle: IMAGO/PA Images

D wie Dauerbrenner: Als Kane an der Schwelle zum Profibereich war, verlieh ihn Tottenham einige Male. Der Angreifer spielte kurzzeitig bei Leyton Orient in der drittklassigen League One, beim FC Millwall und Leicester City in der zweitklassigen Championship und bei Norwich City in der Premier League. Ab der Spielzeit 2013/2014 war Kane, seinerzeit 20 Jahre alt, bei den Tottenham-Profis gesetzt – und blieb den Londonern seither treu. Seine Liga-Bilanz im Trikot seines Jugendvereins ist beachtlich: 317 Premier-League-Spiele, 213 Tore und 50 Vorlagen. „Der größte Teil meiner Familie war Spurs-Fans, und ich bin 15 Minuten vom Stadion entfernt aufgewachsen, also werde ich immer ein Spurs-Fan sein“, sagte der Stürmer über seinen Herzensverein.

E wie Elfmeter: In seiner Laufbahn schoss Kane 75 Strafstöße und verwandelte 64 davon. Den wichtigsten Fehlschuss erlaubte er sich bei der WM in Katar im Viertelfinale gegen Frankreich. Nachdem er einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 versenkt hatte, schoss der sonst so sichere Schütze in der 84. Minute beim Stand von 1:2 weit über das Tor – und schied folglich mit England gegen den späteren Vizeweltmeister aus. Beim Elfmeterschießen im EM-Finale 2021 verwandelte Kane hingegen zum 1:1-Zwischenstand; dennoch setzte sich die „Squadra Azzurra“ letztlich durch.

F wie Football: Neben dem runden Leder verfolgt Kane auch gern das fliegende Ei. Seine Leidenschaft für die US-amerikanische Sportart zeigt sich sogar in den Namen seiner beiden Hunde. Die Labrador-Retriever heißen Brady und Wilson. Sie tragen damit die Namen der (ehemaligen) NFL-Quarterbacks Tom Brady (46) und Tavon Wilson (33).

G wie Gentleman: Von Star-Allüren ist bei Kane keine Spur. „Für mich ist das Überraschendste an Harry nicht nur das Fußballerische, sondern wie er als Mensch ist. Er ist ein wirklich guter Mensch, ein guter Mann“, sagte sein ehemaliger Trainer Antonio Conte über den Stürmer.

H wie Hurricane: Autor Michael Part hat 2018 in der Reihe „Soccer Star Series“ ein Buch über den englischen Star-Stürmer veröffentlicht. Unter dem Titel „Harry Kane - The Hurricane“ beschreibt Part den Weg des neuen Bayern-Angreifers zum Profi. In der Buchbeschreibung heißt es: „Der kleine Junge spielte im Park hinter seinem Haus, tagein, tagaus. Keine Torpfosten. Kein richtiges Spielfeld. Alles, was er brauchte, war etwas Gras und zwei Bäume, und er war das glücklichste Kind der Welt.“

I wie Irland: Geboren wurde Harry Kane am 28. Juli 1993 im Walthamstow, etwa 12 Kilometer nordöstlich von London, als Sohn von Kim und Patrick Kane. Doch seine Wurzeln sind nicht nur englisch. Sein Vater stammt ursprünglich aus Irland.

J wie Jubel: Der verschossene Elfmeter im Viertelfinale der WM 2022 hatte Frankreichs Kylian Mbappé so sehr gefreut, dass sich der Top-Star zu einem provozierenden Jubel hinreißen ließ. Das machte die englischen Fans wütend. Die britische Tageszeitung Daily Mail titelte: „Mbappé mocks Kanes pain – Mbappé macht sich über den Schmerz von Kane lustig.“ Und die Sun schrieb: „Nasty! England-Fans kochten nach Kylian Mbappés Reaktion auf Harry Kanes Elfmeter im WM-Herzensbrecher gegen Frankreich.“

K wie Kopfball: Der England-Kapitän traf in der vergangenen Premier-League-Saison allein zehnmal per Kopf – mehr als alle Stars des FC Bayern in der Bundesliga zusammen (neun). Unter seinen 213 Toren in Englands höchster Spielklasse waren 41 Kopfballtreffer.

L wie Liebe: Kane ist seit 2017 mit seiner Jugendliebe, der Fitness-Trainerin Katie Goodland, verheiratet. Die beiden lernten sich bereits zu Schulzeiten an der Chingford Foundation School in London kennen, die auch David Beckham besucht hat. 2017 machte Kane den Antrag auf den Bahamas, im Sommer 2019 folgte die Hochzeit mit Goodland. „Endlich darf ich meine beste Freundin heiraten! Ich liebe dich“, schrieb Kane damals zu einem Hochzeitsfoto bei Instagram. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

M wie Milch: Vor dem Schlafengehen trinkt Kane eine Tasse Milch mit zwei Stück Zucker. Auf Alkohol verzichtet der Engländer während einer Saison komplett. Nach einem guten Spiel belohnt er sich gerne mit Pizza, Steak oder Pommes.

N wie Neuner: Bei seinem Klub füllte Kane stets die Rolle des Neuners aus, obwohl er die „10″ trug. Das hat auch etwas mit seinen Vorbildern (siehe „V wie Vorbilder“) zu tun. In der englischen Nationalmannschaft ziert die Nummer „9″ das Trikot des Mittelstürmers. So wird es künftig auch beim FC Bayern sein.

O wie One Kiss: Nachdem Kane die Engländer bei der WM 2018 ins Achtelfinale geführt hatte, fragte ihn ein brasilianischer Reporter, welchen Song der Torjäger in einer brasilianischen TV-Serie spielen würde. Der Stürmer war von der Frage überrascht und antwortete dann: „Ich werde ‚One Kiss‘ von Calvin Harris und Dua Lipa wählen.“ Die Wahl führte zu gemischten Reaktionen: Während Sängerin Dua Lipa die Aussage bei Twitter teilte, antwortete DJ Harris, der aus Schottland kommt, das würde ihn „nicht interessieren“.

P wie Poker: Die Transfer-Saga um Harry Kane gestaltete sich vor allem zwischen Tottenham-Boss Daniel Levy und den Verantwortlichen des FC Bayern zur Kaugummi-Angelegenheit. Im vergangenen März hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ob der Ablösesumme und Gehaltsforderungen noch gesagt: „Harry Kane ist ein super Spieler, gar keine Frage. Aber das ist ein Geld, das zahle ich nicht.“ Ein Vierteljahr später und nach zunächst drei Angeboten der Münchener, die von den Spurs abgelehnt worden waren, hat der deutsche Rekordmeister seinen Wunsch-Spieler verpflichtet. „Wir haben uns natürlich nach der Decke gestreckt. Wir sind ein Stückchen All in gegangen, aber natürlich immer in einem Rahmen der wirtschaftlichen Vernunft. Das ist Teil unserer DNA“, sagte FCB-CEO Jan-Christian Dreesen.

Q wie Queen: Harry Kane trägt seit 2019 drei besondere Buchstaben hinter seinem Namen. Er wurde sechs Monate nach der WM in Russland, von der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth II. als Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) ausgezeichnet. Damit stieg er zum nied­rigsten Rang des bri­ti­schen Adels auf­.

R wie Rooney: Der Name des ehemaligen englischen Top-Stars Wayne Rooney ist eng mit Harry Kane verbunden. Aktuell ist der neue Bayern-Mittelstürmer mit 58 Toren in 84 Länderspielen der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Beim 2:1 in Italien im Frühjahr 2022 gelang ihm Tor 54, mit dem er an Rooney vorbeizog. „Das bedeutet alles für mich“, sagte Kane seinerzeit nach dem „magischen Moment“. Als Kapitän der Engländer war er 2017 ebenfalls Rooney gefolgt. Und in der ewigen Torjägerliste der Premier League überholte Kane den Ex-Profi von Manchester United ebenfalls – dort steht der ehemalige Spurs-Angreifer mit 213 Toren vor Rooney (208). Davor liegt allerdings weiterhin noch Alan Shearer (260 Treffer) auf Platz eins.

Wayne Rooney war Vorgänger von Harry Kane als England-Kapitän. © Quelle: imago

S wie Schuhe: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Kane gerade einen lebenslang gültigen Vertrag mit der Schuh-Marke Skechers unterschrieben. Beim Freundschaftsspiel von Tottenham gegen Schachtjor Donezk trug er zuletzt komplett schwarze Schuhe, auf denen kein Logo zu erkennen war. Berichten zufolge soll es sich dabei um die ersten High-End-Fußballschuhe des Herstellers handeln. Kane gelangen beim letzten Auftritt für die Spurs im heimischen Stadion vier Treffer.

T wie Torschützenkönig: In der Premier League sicherte sich Kane insgesamt dreimal die Torjägerkanone: 2016, 2017 und 2021. Im vergangenen Jahr war nur Erling Haaland (36 Tore) von Manchester City noch erfolgreicher als der Neu-Münchener (30). Bei der WM 2018 krönte er sich mit sechs Treffern zum Torschützenkönig.

U wie Uhr: Der englische Spielführer hatte nach dem Verbot der mehrfarbigen „One Love“-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar einen eigenen Ansatz gewählt, um ein Zeichen für Vielfalt zu setzen. Der Stürmer trug vor und nach dem ersten WM-Spiel gegen den Iran (6:2) eine Rolex-Uhr in Regenbogenfarben.

V wie Vorbilder: „Als ich aufwuchs, waren (Roy) Keane und (Teddy) Sheringham meine Idole“, sagte der 30-Jährige einmal. Daher kommt auch seine im Klub bevorzugte Trikotnummer. Kane: „Die beiden Spieler trugen das Trikot mit der Nummer 10. Deshalb war es immer mein Traum, es ebenfalls zu tragen.“

W wie Whiskey: Beim 114. „Battle of Britain“ zwischen England und Schottland im Juni 2017 bei der Qualifikation für die WM 2018 traf Kane in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich. Beim Jubel wäre der englische Stürmer beinahe von einer Whiskey-Flasche getroffen worden, die ein schottischer Anhänger auf den Platz warf. Das Wurfgeschoss flog knapp an den Spielern vorbei auf den Rasen – Kane und seine Kollegen blieben unverletzt.

X wie X-Faktor: Nach dem Abgang von Robert Lewandowski musste der FC Bayern eine Saison lang ohne Weltklasse-Mittelstürmer auskommen. Eric Maxim Choupo-Moting konnte die Lücke, die der Pole im Sommer 2022 durch seinen Wechsel zum FC Barcelona gerissen hat, nie schließen. Das soll mit Kane nun gelingen. Außerhalb der Premier League traut der Neuzugang nur wenigen Klubs den Champions-League-Titel zu - dazu gehört aber der FCB, dem er als X-Faktor in der Offensive nun dazu verhelfen will.

Y wie Yoga: Gemeinsam mit seinen Nationalmannschaftskollegen Aaron Ramsdale und Reece James wurde Kane im Winter 2022 in einem kleinen Wettbewerb auf die Probe gestellt. Es ging um Erinnerungsvermögen, Reaktionsschnelligkeit – und Yoga-Übungen. Kane gab eine gute Figur ab, versuchte es dabei oft mit Charme. Er beschwichtigte aber: „Ich will keine Sympathiepunkte!“

Z wie Zahltag: Kanes Gehalt bei Tottenham soll umgerechnet rund 250.000 Euro pro Woche, also etwa 12 Millionen Euro betragen haben. Beim FC Bayern soll der englische Nationalmannschaftskapitän mit 25 Millionen Euro nun knapp das Doppelte verdienen. Damit würde der Engländer wohl Top-Verdiener beim Serienmeister, der Kane mit einer Sockelablöse von 100 Millionen Euro plus erfolgsabhängigen Boni von bis zu 20 Millionen Euro zum Rekord-Zugang der Bundesliga machte.