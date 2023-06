Neuer Saudi-Rekordtransfer fix: Portugal-Star Ruben Neves wechselt zu Al-Hilal

Saudi-Arabien hat den nächsten Top-Spieler in die Wüste gelockt. Wie Al-Hilal am Freitagabend mitteilte, wechselt Ruben Neves von Wolverhampton Wanderers zum Saudi-Klub. Der Portugiese unterschreibt beim Tabellendritten der abgelaufen Saudi-Professional-League-Saison laut Medienberichten einen Vertrag bis 2026. Berichten zufolge zahlt Al-Hilal rund 55 Millionen Euro Ablöse an Wolverhampton.

Bis zuletzt galt der FC Barcelona als möglicher Abnehmer für den 39-maligen portugiesischen Nationalspieler. Ende Mai äußerte er sich gegenüber der Daily Mail zu Spekulationen um einen Abschied von den Wolves. „Ich möchte hier sein, aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich in der Champions League spielen möchte.“ Dort wird er mit seinem neuen Klub in der kommenden Saison auch spielen - jedoch in der AFC-Variante.

Anders als Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) oder Karim Benzema (wechselt zu Al-Ittihad), ist Neves, der in der abgelaufenen Saison auf 41 Pflichtspiele für Wolverhampton kommt (sechs Tore, eine Vorlage) und laut Transfermarkt.de einen Martkwert über 40 Millionen Euro hat, mit 26 Jahren nicht am Ende seiner Karriere und verlässt Europa dennoch. Mit Hakim Ziyech, Edouard Mendy und Kalidou Koulibaly (alle vom FC Chelsea) stehen zudem weitere Profis aus der englischen Eliteliga unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.