Nach 50-Millionen-Transfer

Rekordverkäufe des FC Bayern: Hernandez führt Ranking vor Lewandowski an

Lucas Hernandez hat den FC Bayern als Rekordverkauf in Richtung Paris verlassen.

Der FC Bayern hat eine vereinsinterne Bestmarke auf dem Transfermarkt aufgestellt. Durch den Verkauf von Lucas Hernandez an Paris Saint-Germain führt ein neuer Spieler das Klub-Ranking der Rekordabgänge an. Robert Lewandowski steht damit nicht mehr an Position eins. Das waren die teuersten Verkäufe der Münchner.