Motortsport-Welt trauert um Nachwuchsfahrer Dilano van ´t Hoff

Während die Motorsport-Spitzenklasse an diesem Wochenende in Österreich gastiert, ist es auf der Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps zu einem schweren Unglück gekommen. Beim Rennen der Formula Regional European Championship ist der erst 18-jährige Dilano van ´t Hoff tödlich verunglückt. Der Nachwuchsfahrer habe auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, der heranrasende Adam Fitzgerald habe nicht mehr ausweichen können. 2019 war auf dem Kurs in den Ardennen der damalige Formel-2-Pilot Anthoine Hubert tödlich verunglückt.

Statement der Rennserie

„Die Formel-Regional-Europameisterschaft von Alpine gibt traurig den Tod des MP Motorsport-Fahrers Dilano van‘t Hoff bekannt“, teilte die Rennserie am Samstag mit. Der Unfall habe sich während des zweiten Rennens auf dem Kurs in Belgien ereignet. „Wir möchten der Familie, dem Team und den Freunden unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Der Königliche Automobilclub von Belgien, die Rennstrecke von Spa-Francorchamps und die SRO Motorsports Group schließen sich Alpine und dem ACI an und sprechen der Familie, dem Team und den Freunden des Fahrers ihr aufrichtiges Beileid aus“, heißt es in dem Statement weiter.

Van ´t Hoff gewann 2021 die spanische F4-Meisterschaft. Vor Beginn der aktuell laufenden Saison wurde der 18-Jährige vom niederländischen Autorennteam MP Motorsport verpflichtet. In den Niederlanden zählte Van ´t Hoff zu den großen Hoffnungsträgern des Motorsports.

F1-Boss Domenicali trauert

„Wir sind sehr traurig, dass wir heute in Spa-Francorchamps vom Tod von Dilano van ´t Hoff erfahren haben. Dilano starb bei der Verfolgung seines Traums, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Zusammen mit der gesamten Motorsportgemeinschaft sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, äußerte sich Stefano Domenicali Formel-1-Boss Stefano Domenicali.