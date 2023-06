Marktwert von Lewandowski sinkt auf Zehnjahres-Tief

Einen Robert Lewandowski würde wohl immer noch so gut wie jede Mannschaft der Welt gerne in ihren Reihen haben. Der Stürmer schoss den FC Barcelona in seiner Premierensaison in La Liga mit 23 Toren zum Titel, den ersten für die Katalanen nach vierjähriger Durststrecke. Um seine Stellung bei „Barca“ muss sich der Pole also keine Sorge machen.

Bezogen auf seinen Marktwert bei transfermarkt.de sieht das hingegen schon ganz anders aus: Bei der Neuberechnung verlor Lewandowski nämlich satte 25 Prozent seines Wertes, rutschte von 40 auf 30 Millionen Euro ab. Ein persönliches Jahrzehnt-Tief! Denn damit ist „Lewy“ Stand jetzt so viel – oder eben wenig – wert, wie es zuletzt im Januar 2013 der Fall war. Damals knipste Lewandowski noch für Borussia Dortmund.

Im Anschluss ging es dank seiner Treffer und vieler Rekorde mit dem Marktwert steil bergauf: 50 Mio. im Februar 2014, 70 Mio. im Oktober 2015, 90 Mio. im April 2018 – damals dann schon im Trikot des FC Bayern. Und nun, etwas mehr als fünf Jahre später, ist Lewandowski nur noch ein Drittel dessen wert.

Neben Lewandowski verlieren auch drei deutsche Profis an Wert

Auch Lewandowski, seines Zeichens Muster-Profi und topfit, wird eben älter. Der Pole ist 34 Jahre alt, sein Vertrag läuft noch bis 2026 – ewig spielt Lewandowski aber eben nicht mehr. Da die Zukunftsperspektive ebenfalls zur Orientierung bei den Marktwerten gilt, musste „Lewy“ nun das beinahe historische, persönliche Rekord-Tief hinnehmen.

Aktuell bereitet sich der Pole mit seiner Nationalmannschaft auf das Testspiel gegen die DFB-Elf am Freitag in Warschau vor (20.45 Uhr/ARD) vor. Dort trifft er unter anderem auf Barca-Teamkollege Marc-André ter Stegen, der ebenfalls einen Marktwert-Verlust hinnehmen musste. Der Wert des Torwarts sank von 40 Mio. auf 35 Mio., die beiden deutschen Profis in Diensten von Real Madrid – Antonio Rüdiger und Toni Kroos – machten ebenfalls Verluste. Rüdigers Marktwert fiel von 40 Mio. auf 32 Mio., für Kroos ging es von 18 Mio. auf 15 Mio. herunter.