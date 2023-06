Lewandowski gibt Zukunfts-Einblick: Karriereende „ist nah”

DFB-Trainer geschockt

Rassismus-Eklat bei U21-EM: Hass-Botschaften gegen Moukoko und Ngankam

Das sportliche Ergebnis der deutschen U21 rückt beim EM-Start nach Abpfiff in den Hintergrund. Youssoufa Moukoko berichtete im Anschluss an die Partie gegen Israel von rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien, die ihn und seinen Teamkollegen Jessic Ngankam tief getroffen hätten. Trainer Antonio Di Salvo reagiert: „Das ist unterste Schublade.“