Italienischer Verband prüft rechtliche Schritte gegen Ex-Trainer Mancini

Vor Topspiel gegen Tabellenführer Düsseldorf

Erzieherische Maßnahmen gegen die Krise: „Papa“ Walter macht dem HSV Beine

Für den Hamburger SV setzte es zuletzt zwei Niederlagen. Bei den Hanseaten, die auch in der sechsten Zweitliga-Saison in Folge den Auftsieg anvisieren, beginnt es wieder zu kriseln. Am Freitag steht das Topspiel gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf an, welches HSV-Trainer Tim Walter als Chance zur Wiedergutmachung sieht.