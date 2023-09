„Lebensziel“ Bundesliga: Der steinige Weg von Robin Gosens

Vom Überraschungstransfer zum Publikumsliebling in gerade einmal 36 Minuten: Dieses Kunststück ist in der Fußball-Bundesliga noch nicht vielen Akteuren gelungen. Robin Gosens wurde nach seinem Doppelpack im ersten Startelfeinsatz für den 1. FC Union Berlin von den mitgereisten Fans beim 4:1-Sieg in Darmstadt frenetisch gefeiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für mich persönlich war es nahe an einem perfekten Nachmittag: zum ersten Mal Starter in der Bundesliga und mein erster Doppelpack, dazu ein 4:1-Sieg in Unterzahl. Ich glaube, viel mehr geht nicht. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich“, sagte der 29-jährige Linksverteidiger nach dem Auswärtserfolg, mit dem sich die Köpenicker am zweiten Spieltag auch noch an die Tabellenspitze schossen. An diesem Sonntag geht der Klub nun als Primus ins Duell gegen RB Leipzig (17.30 Uhr, DAZN).

Kindheitstraum geht in Erfüllung

Bereits mit dem Wechsel von Inter Mailand zum Champions-League-Teilnehmer nach Köpenick hatte sich der Nationalspieler einen Traum erfüllt, denn Gosens spielte zuvor noch nie in der Eliteliga seines Heimatlandes. „Das ist nicht nur irgendein Träumchen. Für mich ist es wirklich einer meiner ganz großen Kindheitsträume, eines meiner Lebensziele, das ich mir erfüllen konnte“, gab er zuletzt noch mal offen zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nahe an der holländischen Grenze in Emmerich am Niederrhein aufgewachsen, zog es Gosens nach der Jugend 2013 allerdings zunächst in die Niederlande zu Vitesse Arnheim, bevor er nach verschiedenen Stationen vier Jahre später bei Atalanta Bergamo landete. Dort gelang dem Spätstarter der sportliche Durchbruch, Gosens wurde unter Bundestrainer Joachim Löw zum Nationalspieler und nach einem leidenschaftlichen Auftritt bei der EM 2021 zum neuen deutschen Helden. In der Heimat landete er trotz vieler Gerüchte trotzdem (noch) nicht.

Reservist bei Inter Mailand

Stattdessen wechselte Gosens nach einer Leihe im Sommer 2022 zu Serie-A-Topklub Inter Mailand für die stattliche Ablöse von 27,4 Millionen Euro. Zwar wurde „Il tedesco“ (der Deutsche) mit Inter zweimal Pokalsieger und zog in der vergangenen Saison sensationell ins Champions-League-Finale (0:1 gegen Manchester City) ein, doch der Anteil des Außenverteidigers an diesen Erfolgen blieb überschaubar.

Im Finale kam er 14 Minuten vorm Abpfiff als Joker, insgesamt hatte er 58 Pflichtspieleinsätze mit allerdings lediglich 2000 Einsatzminuten und fünf Treffern. Zu wenig für seine Ansprüche, sodass ein weiterer Transfer nicht ausgeschlossen schien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unions teuerster Transfer

Spät, aber doch rechtzeitig in der Transferperiode meldete sich Unions Sportdirektor Oliver Ruhnert bei Gosens und überzeugte ihn trotz anderer, lukrativerer Anfragen (unter anderem vom VfL Wolfsburg) von einem Wechsel in die Hauptstadt. 11 Millionen Euro plus möglicher Nachzahlungen im Erfolgsfall ließen sich die „Eisernen“ den Deal kosten – damit wurde Gosens zum teuersten Einkauf in der Klubgeschichte. Und erst zum vierten Spieler überhaupt, der sein Startelfdebüt in der Bundesliga nach seinem Debüt für die Nationalmannschaft gab: Zuvor war dies bei Thomas Hitzlsperger, Shkodran Mustafi und Karim Adeyemi der Fall gewesen.

DFB setzt auf Gosens

Gosens lief erstmals am 3. September 2020 beim 1:1 gegen Spanien für das DFB-Team auf, hat inzwischen 16 Länderspiele auf dem Buckel. Zu seiner schwierigen Zeit – auch durch einige Verletzungen – in Mailand hatte er seinen Platz bei Hansi Flick zwischenzeitlich verloren, verpasste auch die WM in Katar. Im Juni stand er allerdings wieder im Aufgebot und kam beim 0:1 in Polen und beim 0:2 gegen Kolumbien zum Einsatz.

Auch im aktuellen Kader für die kommenden beiden Länderspiele am Samstag in Wolfsburg gegen Japan (20.45 Uhr, RTL) und vier Tage später gegen Vizeweltmeister Frankreich in Dortmund (20.45 Uhr, ARD) ist der Malocher mit der linken Klebe wieder dabei. Kein Wunder, schließlich saßen Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Sportdirektor Rudi Völler in Darmstadt auf der Tribüne, als Gosens nach 36 Minuten zum Publikumsliebling avancierte.