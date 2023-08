Gosens-Blitzstart: Neuer Union-Star trifft bei Startelf-Debüt doppelt

Der Start für Robin Gosens in seinen wahr gewordenen „Traum“ von der Bundesliga hätte kaum besser verlaufen können. Erst gab der 29-Jährige beim 4:1-Erfolg von Union Berlin zum Start in die Spielzeit gegen Mainz 05 ein gelungenes Heim-Debüt, am Samstag feierte der Außenspieler nun seine Startelf-Premiere für seinen neuen Arbeitgeber aus Berlin – und wie. Keine fünf Minuten war das Duell mit Aufsteiger Darmstadt 98 alt, da glänzte Gosens zum ersten Mal im neuen Dress als Torschütze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei machte der gerade erst vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand verpflichtete Schienenspieler Lust auf mehr: In typischer, kämpferischer Manier verschaffte sich der 16-malige deutsche Nationalspieler im Zentrum Platz, schirmte den Ball robust ab und schloss per Flachschuss aus rund 18 Metern zur Führung ab (4. Minute) - ein Traumstart für den Neuzugang und die Berliner, die er mit dem Debüt-Treffer erstmalig auf Siegkurs brachte.

Die Köpenicker, bei denen in Stürmer Kevin Volland ein weiterer prominenter Sommer-Transfer (kam von der AS Monaco) mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen musste, hatten in der Vorwoche einen Auftakt nach Maß gefeiert und ihre historische erste Champions-League-Saison mit einem deutlichen Erfolg gegen Mainz eingeläutet. Folgt gegen Darmstadt der zweite Streich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Weichen dafür hatte Gosens zwar gestellt, ein weiterer Neuzugang erwies den Berlinern allerdings kurz darauf einen Bärendienst. Brenden Aaronson musste nach nur 21 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz, Darmstadt nutzte den numerischen Vorteil durch Marvin Mehlem zum zwischenzeitlichen Ausgleich (24.). Doch lange schüttelte sich Union - konkret: Gosens - nicht. Noch vor dem Seitenwechsel ließ der glänzend aufgelegte Außenspieler die Gästefans erneut jubeln und brachte die „Eisernen“ wieder in Führung (34.). Diesmal schraubte er sich im Anschluss an einen Freistoß von Josip Juranovic am höchsten und traf per Kopf zum 2:1. Kevin Behrens erhöhte mit seinem vierten Saisontreffer sogar noch auf 3:1 (39.).