“Lebensziel erfüllt”: Gosens schwärmt von Union-Debüt

In der 66. Minute gab Robin Gosens am vergangenen Sonntag sein Debüt. Nicht nur für Union Berlin, wo er nur Tage zuvor einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet hatte. Es war der erste Auftritt des Nationalspielers in der Bundesliga. “Die meisten Profis arbeiten sich hoch, und debütieren in jungen Jahren in der Bundesliga und gehen dann vielleicht ins Ausland. Bei mir war es genau umgekehrt”, sagte der 29-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde.

Deshalb sei sein Einstand etwas ganz besonderes gewesen. “Ich konnte mir am Sonntag ein Lebensziel erfüllen”, freute sich Gosens. “Dafür bin ich Union sehr dankbar, in meinem Heimatland zu spielen. Das war emotional riesengroß.” Auch sportlich war es der perfekte Start in die neue Bundesliga-Saison. Nach Gosens’ Einwechslung traf Union noch zwei Mal und machte damit den furiosen 4:1-Auftaktsieg über Mainz 05 perfekt.

Mit viel Vorfreude blickte Gosens auf die anstehende Saison und berichtete neben der “einmaligen” Atmosphäre im Stadion An der Alten Försterei aus dem “intensiven Training” unter seinem neuen Coach Urs Fischer. Dieser habe “ein System, das auch auf internationaler Ebene sehr schwer zu knacken ist”, prophezeite der linke Abwehr- und Mittelfeldspieler. Auf die “Eisernen” kommt die erste Spielzeit des Vereins in der Champions League zu - und Gosens ist dazu der erste deutsche Nationalspieler der Berliner.

Gosens will sich für Heim-WM empfehlen

“Ich habe fünf Jahre in Folge Champions League gespielt. Das ist der Wettkampf, wo man als Spieler am meisten wächst und sich weiterentwickelt. Ich will da etwas mitgeben, mit meiner Erfahrung”, versprach Gosens, der seit 2017 für die italienischen Serie-A-Klubs Atalanta Bergamo und Inter Mailand aufgelaufen war. In der Königsklasse messe man sich “mit den besten in Europa”, so Gosens weiter. “Wir müssen uns nicht kleiner reden, als wir sind. Wir sind verdient Vierter geworden. Wir können Fußball spielen und richtig gut kicken können wir auch.”

Seine neue Rolle in Berlin will Gosens außerdem nutzen, um sich für das Nationalmannschafts-Aufgebot von Hansi Flick für die EM 2024 zu empfehlen. “Ich habe das große Ziel, die EM im eigenen Land, vor Augen”, erklärte Gosens. “Der Wechsel hat da auch eine Rolle gespielt.”