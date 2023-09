Nach Roter Karte gegen Leipzig: Volland fehlt Union bis Oktober

Viel bitterer hätte Kevin Vollands Startelfdebüt für Union Berlin nicht verlaufen können. In der 64. Minute sah der 31-Jährige beim Stand von 0:1 nach einem groben Foulspiel an RB Leipzigs Mohamed Simakan die rote Karte. Der 23-Jährige musste verletzt ausgewechselt werden, zog sich aber “nur” eine Prellung zu. Auch sportlich gab es einen herben Dämpfer: Die Köpenicker mussten in der entstandenen Unterzahl noch zwei Gegentreffer hinnehmen und kassierten mit dem 0:3 gegen die Sachsen die erste Saisonniederlage.

Am Donnerstag gab der Deutsche Fußball-Bund nun die Strafe für Vollands hartes Einsteigen bekannt. Der Stürmer erhält drei Spiele Sperre und verpasst damit die anstehenden Bundesliga-Partien der Hauptstädter gegen den VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim und Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Erst am 7. Oktober gegen Borussia Dortmund, darf Volland wieder auflaufen. Außerdem verhängte das DFB-Sportgericht eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro.

Ein kleiner Trost: Die Champions-League-Partie von Union gegen Real Madrid am 20. September ist von der Sperre nicht betroffen. Volland war im Sommer für vier Millionen Euro von der AS Monaco zu Union Berlin gewechselt. In den ersten beiden Bundesliga-Spielen Unions war der ehemalige Hoffenheim- und Leverkusen-Kicker jeweils eingewechselt worden.

