Merkel-Lahm-Vergleich: Außenministerin Baerbock kritisiert Rubiales heftig

Am 13. Juli 2014 hob Philipp Lahm den WM-Pokal in den Nachthimmel von Rio de Janeiro, ganz Deutschland brach in Jubel aus und die Fußball-Welt feierte das DFB-Team. Neun Jahre später krönten sich die spanischen Frauen vergangene Woche in Sydney zu Weltmeisterinnen – und die Fußball-Welt spricht in erster Linie über Spaniens Verbandschef Luis Rubiales und dessen übergriffigem Verhalten. Ein Vergleich, der auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nicht verborgen geblieben ist: „Man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst“, sagte Baerbock am Sonntag am Rande eines Spiels von Turbine Potsdam in der 2. Frauen-Bundesliga.

„Da wäre die Hölle los gewesen beziehungsweise das ist einfach unvorstellbar und sagt damit alles“, befand Baerbock. „Auch über diejenigen, die das jetzt als irgendwie normal hinstellen wollen.“ Der spanische Verband hatte Spaniens Weltmeisterin Jennifer Hermoso mit rechtlichen Schritten gedroht, nachdem diese sich am Freitagabend zum nicht einvernehmlichen Kuss von Rubiales und den Geschehnissen im Nachgang zu Wort gemeldet hatte.

Baerbock: FIFA-Sperre für Rubiales „mehr als richtig“

Am Samstag hatte schon einmal die Disziplinarkommission der FIFA eingeschritten und Rubiales für sein Fehlverhalten im Nachgang des WM-Finals zunächst für 90 Tage gesperrt. Das sei „mehr als richtig“, sagte die Grünen-Politikerin.

Der 46 Jahre alte Rubiales hatte die Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale am 20. August in Sydney auf den Mund geküsst und damit große Empörung und Kritik ausgelöst. Nach der Suspendierung durch die FIFA berät auch die spanische Sportgerichtsbarkeit über den Fall. Rubiales hatte einen Rücktritt am Freitag ausgeschlossen.