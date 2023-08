﻿Männer wie Rubiales sind der Fehler im System Fußball

An Luis Rubiales‘ Rücktritt hätte nun wirklich gar nichts vorbeigeführt. Und das liegt gar nicht nur an dem der Spielerin Jenni Hermoso aufgedrängten Mundkuss bei der Ehrung der Siegerinnen nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Diese übergriffige Machtdemonstration allein war indes unappetitlich genug und völlig unangemessen, um den spanischen Fußballboss untragbar werden zu lassen.

Der Noch-Präsident des Verbands hat vor allem durch seinen anschließenden Umgang mit der Affäre gezeigt, dass er mit seiner Attitüde und seinem Verhalten nicht als Chef der Real Federacion Espanola de Futbol (RFEF) taugt.

Na klar, früher dürfte Rubiales‘ Aktion wortwörtlich als Kavaliersdelikt durchgegangen sein. Möglicherweise hätten sogar seine unanständigen Ausflüchte danach im Männergeschäft Fußball verfangen. Darin spricht er von einer „sozialen Hinrichtung“ und machte deutlich, dass er sein Verhalten nur deswegen bereue, weil es in der Öffentlichkeit stattgefunden hatte.

Aber diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Und damit hoffentlich mehr und mehr auch die Hilflosigkeit, die Frauen angesichts entsprechender Übergriffe empfunden haben müssen. Die offenbar vom spanischen Verband zusammengezimmerte offizielle Erklärung Hermosos, in der sie zunächst mit Worten zitiert wurde, die „ein großartiges Verhältnis zueinander“ nahelegen sollten, verfängt nicht mehr.

So leicht lässt sich die Öffentlichkeit nicht täuschen. Stattdessen bleiben Hermosos Worte unmittelbar nach dem Kuss in der Kabine des Stadions hängen. Da hatte sie noch gesagt, die Aktion habe ihr nicht gefallen, sie habe nur nicht gewusst, wie sie hätte reagieren sollen. Eindrücklicher kann Machtmissbrauch – ganz egal wie das Verhältnis der Beiden wirklich ist – kaum ausgedrückt werden.

Denn klar ist auch, dass die Machtverhältnisse im Frauenfußball einem größeren Check unterworfen werden müssten. Wie sehr verankert alte, männlich geprägte Denkstrukturen mitunter dort – wie leider in vielen anderen Bereichen auch – noch sind, zeigen die jovialen Äußerungen von im globalen Fußballgeschäft hoch angesehenen Legenden. Die fanden es „in Ordnung“ (Lothar Matthäus) oder „sorry, mit Verlaub – absolut okay“ (Karl-Heinz Rummenigge), dass ein Mann den Kopf einer Frau ungefragt fest zwischen beide Hände nimmt, um sie dann – man kann es nicht oft genug sagen: ungefragt – auf den Mund zu küssen.

Es trifft die Falschen

Wenn aus dieser Affäre etwas Positives entspringen kann, dann, das Rubiales‘ Kuss dafür sensibilisiert hat, was heute glücklicherweise eben nicht mehr geht. Und das kommt hoffentlich auch dort an, wo diese Erkenntnis dringend benötigt wird. Klar ist: Rubiales mag zwar an seinem Posten hängen, für den Sport ist er dennoch untragbar geworden. Wie soll jemand, der es für normal hält, einer hierarchisch untergeordneten Person, einen Kuss auf den Mund aufzunötigen, Chef mehrerer Hundertausend Fußballer und vor allem Fußballerinnen sein? Manche Eltern – nicht nur in Spanien – werden sich zukünftig sehr genau überlegen, ob sie ihre Tochter einem System, das ein solches Verhalten akzeptiert, anvertrauen möchten. Und darunter leiden wie so oft die Falschen: nämlich die vielen tadellos im Sport engagierten Menschen.