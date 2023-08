Warum Verbandspräsident Rubiales schon lange umstritten ist

Jennifer Hermoso ist 33 Jahre alt und eine der besten Fußballerinnen. Fürs spanische Nationalteam hat sie mehr Tore geschossen als jede andere. Bei der WM wurde sie jüngst mit dem Silbernen Ball für die zweitbeste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Mit ihren Kolleginnen ist sie Weltmeisterin geworden. Dennoch interessiert sich gerade niemand in Spanien für Fußball. Sondern für den Kuss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem gewonnenen Endspiel am Sonntag in Sydney gegen England (1:0) nahmen die Spanierinnen erst ihre Medaillen, dann die Gratulationen der spanischen Königin Letizia, der Infantin Sofía und des Präsidenten des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, entgegen. Der 46-Jährige herzte alle Spielerinnen. Als Hermoso an die Reihe kam, nahm er nach der Umarmung ihren Kopf in beide Hände und drückte ihr einen Schmatzer auf die Lippen.

Wegen dieses Kusses sollte Rubiales am Freitag bei einer Verbandssitzung nahe Madrid zurücktreten. Das habe er „seinem persönlichen Umfeld“ angekündigt, berichteten spanische Medien. Er trat dann doch nicht zurück, sondern beklagte den „sozialen Mord“, der an ihm verübt werde. Die Verbandskollegen klatschten Beifall. Es gäbe auch andere Gründe, weswegen Rubiales seinen Posten als spanischer Fußballboss bereits hätte räumen können. Doch brauchte es diesen Kuss, um ihn in den Fokus zu rücken. Erst jetzt meinten Spaniens Politiker, angefangen bei Ministerpräsident Pedro Sánchez, dass das Verhalten des Verbandspräsidenten „nicht hinnehmbar“ sei und dessen Entschuldigungen „unzureichend“. Ihnen hat Rubiales – Vater dreier Töchter – am Freitag sinnbildlich den Finger gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rubiales kam 2018 ins Amt, weil sein Vorgänger, Ángel María Villar, unter Korruptionsverdacht geraten war. Rubiales sollte ein würdiger Nachfolger werden. Auch gegen ihn ermittelt eine Untersuchungsrichterin. Noch gibt es weder Verfahren noch Urteile, nur Indizien. Anders als beim Kuss vor Publikum (5,6 Millionen Spanier schauten sich das Match an, so viele wie noch nie bei den Frauen) erledigt Rubiales das Geschäftliche im kleinen Kreis. Es gibt Hinweise, dass er in den vergangenen fünf Jahren nicht gut zwischen Verbandsgeldern und eigenem Geld unterschieden hat.

Da gab es, wenn die Vorwürfe stimmen, im August 2020 auf Verbandskosten eine „interne Arbeitssitzung“, zu der nach Aussage eines Zeugen „acht bis zehn junge Mädchen“ geladen waren. Da bekam Rubiales vom Verband ein Jahr lang die Miete von monatlich mehr als 3.000 Euro für eine Wohnung in Madrid bezahlt, obwohl er schon vor Amtsantritt in der Hauptstadt lebte und auch nicht unter Geldnöten leidet: Er bezieht ein Jahresbruttogehalt von gut 630.000 Euro plus 250.000 Euro als UEFA-Vizepräsident. Zum Vergleich: Ministerpräsident Sánchez bekommt 90.000 Euro jährlich, lebt allerdings gratis im Moncloa-Palast, seinem Dienstsitz.

Dann ist da der Vertrag mit der saudi-arabischen Agentur Sela (im Besitz des saudischen Staatsfonds) über die Austragung der Supercopa – einem Miniwettbewerb zwischen spanischem Meister, Vizemeister und den Pokalfinalisten – in Saudi-Arabien. Daran sollen der frühere Fußballer Gerard Piqué, der spanische Verband, aber auch Rubiales persönlich verdient haben. Auf Journalisten, die in dem Fall recherchierten, soll Rubiales Detektive angesetzt haben, ebenso wie auf den Präsidenten der größten Spielergewerkschaft. Außerdem soll er seine Unterhaltungen mit Politikern ohne deren Wissen aufgezeichnet haben, um mögliche Druckmittel in die Hand zu bekommen.

Nichts davon ist gerichtsfest. Was alle Spanier wissen, ist, dass er Hermoso einen Kuss auf die Lippen drückte. Rubiales‘ Meinung ist, dass das so schlimm nicht war. Die Regierung sieht das anders und will dafür sorgen, dass er noch aus dem Amt fliegt.