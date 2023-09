Völler lässt Flick-Zukunft offen – Bundestrainer hält sich für den „Richtigen“

Die Zukunft von Hansi Flick als Bundestrainer ist nach der blamablen Vorstellung am Samstagabend im Testspiel gegen Japan (1:4) offen wie noch nie. Der nach eigener Aussage „unter Schock“ stehende DFB-Sportdirektor Rudi Völler vermied nach dem Debakel ein klares Bekenntnis zu Flick. „Wir sollten alle mal ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken“, sagte Völler bei RTL.

Völler spricht von „Blamage“

Der 63-Jährige, der von einer „Blamage“ sprach und sehr mitgenommen wirkte, wollte sich zu keiner klaren Aussage zur Flick-Zukunft hinreißen lassen. „Ich würde vorschlagen, dass wir uns nach so einer Niederlage alle ein bisschen sammeln. Jetzt fahren wir ins Quartier zurück, beruhigen uns wieder ein bisschen. Morgen wird wieder ein bisschen trainiert“, so Völler, der die „richtig schlechte“ Verteidigung des DFB-Teams besonders monierte.

Flick stand schon vor dem Spiel unter Druck. Unter der Leitung des 58-Jährigen schied Deutschland in der Vorrunde der WM 2022 aus. Zudem gingen die vergangenen drei Länderspiele allesamt verloren. Am Dienstag (21 Uhr/ARD) steht nun ausgerechnet ein Testspiel gegen Vizeweltmeister Frankreich an.

Flick von sich überzeugt: „Ich finde, wir machen das gut“

Und was sagt Flick? Der Bundestrainer selbst ist von seiner Arbeit überzeugt. Sein Trainerteam versuche nach seiner Aussage „alles“, um die Mannschaft gut vorzubereiten. „Ich finde, wir machen das gut und ich bin auch der richtige Trainer“, sagte Flick trotz des Debakels selbstbewusst.

Sein Team kritisierte der Coach trotzdem: „Wir haben aktuell nicht die Mittel, um so eine kompakte Defensive zu überspielen und Torchancen herauszuspielen. Es war zu wenig“, monierte der Ex-Bayern-Trainer. Sein Team sei „heute nicht in der Verfassung“ gewesen, Japan zu schlagen. Nun versuche er die DFB-Elf „gut auf Frankreich vorzubereiten“.