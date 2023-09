Zum Nachlesen: Die Pressekonferenz mit Völler und Gündogan im Liveticker

Rudi Völler springt nach 19 Jahren noch einmal als Interims-Teamchef der Nationalmannschaft ein. Nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick wird der 63 Jahre alte DFB-Sportdirektor am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund unterstützt von U20-Auswahlcoach Hannes Wolf und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner das Team gegen den WM-Zweiten Frankreich betreuen - „einmalig“, wie der Verband mitteilte. Die dauerhafte Flick-Nachfolge will der Deutsche Fußball-Bund „möglichst zeitnah regeln“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie üblich, stellte sich der Bundestrainer gemeinsam mit dem Kapitän, Ilkay Gündogan, am Tag vor dem Spiel den Fragen der Medienvertreter. Da Flick seit Sonntag nicht mehr im Amt ist, nahm Völler am Montagabend um 18 Uhr auf dem Podium für die Pressekonferenz Platz und stand in Doppelfunktion als DFB-Sportdirektor und Interims-Coach Rede und Antwort stehen.

Liveticker zum Nachlesen: So lief die DFB-Pressekonferenz mit Völler und Gündogan

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Völler bleibt nur das Abschlusstraining am Montagabend im Signal Iduna Park, um die Mannschaft nach dem 1:4 gegen Japan sportlich neu auszurichten. Schon nach der von ihm benannten „Blamage“ in Flicks letztem Länderspiel am Samstagabend in Wolfsburg hatte er die vielen Mängel im Stile eines Trainers klar benannt und seine Marschroute vorgegeben. Völler hatte die Nationalmannschaft als Teamchef von 2000 bis zu seinem abrupten Rücktritt 2004 in 53 Länderspielen betreut. Seine Bilanz umfasst 30 Siege, zehn Unentschieden und 13 Niederlagen.