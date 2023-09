Völler lässt DFL-Party sausen – und sucht deutschsprachigen Bundestrainer

Ausgerechnet der Platz des hochrangigsten Trainers wird am Mittwochabend leer bleiben, wenn sich das „who ist who“ des deutschen Fußballs im Berliner Tempodrom trifft, um in der hippen Eventlocation auf 60 Jahre Bundesliga anzustoßen. „Ich habe mich entschieden, mal eine Pause einzulegen“, verriet Interims-Bundestrainer Rudi Völler nach dem furiosen 2:1-Sieg gegen Vizeweltmeister Frankreich. „Eigentlich hatte ich natürlich geplant, bei dieser tollen Veranstaltung dabei zu sein“, führte er auf Nachfrage des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) weiter aus, „aber da wusste ich auch noch nicht, dass ich am Dienstag auf der Bank sitzen werde.“

Sichtlich gezeichnet von den Tagen zuvor, der emotionalen Freistellung von Hansi Flick - und doch beseelt vom so wichtigen Sieg seiner Mannschaft, bei dem vor gut 60.000 Zuschauern in Dortmund endlich sogar Euphorie aufkam, die mit Blick auf die im Juni 2024 beginnende Heim-EM so wichtig ist. „Das Publikum hat uns von der ersten Minute an fantastisch unterstützt“, lobte auch Völler, der bereits nach fünf Minuten mit Sprechchören gefeiert wurde. Später schwappte sogar die La-Ola-Welle durch den Signal Iduna-Park.

Doch trotz dieses nahezu perfekten Abends betonte „Tante Käthe“ noch einmal, dass die Rückkehr auf die DFB-Bank „eine einmalige Sache“ gewesen sein soll. „Ein Spiel kriege ich hin, aber das Gesamtpaket ist schon sehr anstrengend“, betonte der 63-Jährige, der im März aufgrund einer Nierenkolik ins Krankenhaus musste und sich aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter unnötigem Stress aussetzen will.

Völler hat klare Frist für Bundestrainer-Suche

Also schlüpft Völler per sofort wieder in seine Rolle als Sportdirektor, der nun seinen eigenen Nachfolger suchen muss – und diesen schon sehr bald verkünden will. „Unser ganz klares Ziel ist, dass wir das in den nächsten dreieinhalb Wochen schaffen. Und ich bin optimistisch, dass wir das auch hinbekommen.“ Am 9. Oktober bricht der DFB-Tross dann in die USA auf, wo man gegen die Amerikaner und Mexiko zwei weitere Tests absolvieren wird.

Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf soll das Profil des neuen Bundestrainers nun zeitnah erstellt werden und die Gespräche beginnen. Dabei will Völler auch seine Führungsspieler mit einbeziehen, wie er gegenüber dem Sportbuzzer erklärte: „Natürlich telefoniere ich auch mit Ilkay Gündogan, unserem Kapitän, oder mit Thomas Müller und höre mir ihre Meinungen an.“

Es ist nicht ausgeschlossen, dass erstmals ausländischer Coach wie der Niederländer Louis van Gaal oder der Österreicher Oliver Glasner die DFB-Elf übernehmen könnte, die beide auf dem Markt sind. „Ich werde keine Namen kommentieren“, so Völler, „wichtig ist nur, dass er deutsch spricht.“ Dies trifft freilich auch auf andere Kandidaten wie Julian Nagelsmann oder Stefan Kuntz zu, Top-Lösungen wie Jürgen Klopp und Matthias Sammer hatten dem DFB bereits mitgeteilt, dass sie nicht zur Verfügung stehen.