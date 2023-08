Druck im Transfer-Poker: Kolo Muani macht Wechselwunsch öffentlich

Der Transfer von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain soll endlich über die Bühne gehen - zumindest, wenn es nach dem Star-Stürmer selbst geht. Im Gespräch mit Sky erklärte Kolo Muani, er habe dem Bundesligisten seinen Wechselwunsch mitgeteilt. “Es ist kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat. Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt”, sagte der Franzose und fuhr fort: “Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird.”

Mit seinem öffentlichen Bekenntnis zum französischen Meister, das laut Bild vom Verein nicht autorisiert wurde, erhöht Kolo Muani, der sich bereits seit Wochen mit PSG über die Vertragsbedingungen einig sein soll, klar den Druck auf die Verantwortlichen der Hessen. Die geben sich bislang allerdings als harter Verhandlungspartner und sollen erst jüngst das bereits zweite Angebot der Pariser in Höhe von 80 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen abgelehnt haben. Dass der eigene Spieler nun den Wechsel forciert, spielt den Frankfurtern, die offenbar gerne 100 Millionen Euro Ablöse kassieren würden, natürlich nicht in die Karten.

Wird Ekitiké zum Schlüssel?

Zum Schlüssel in der bereits wochenlangen Transfer-Causa könnte PSG-Stürmer Hugo Ekitiké werden. Der ist laut Sky Wunschspieler von Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche, um den Verlust von Kolo Muani abzufangen. Ekitiké könnte in einen möglichen Tausch-Deal eingebaut werden und somit die Ablösesumme senken. Das Problem: Das Gehalt des 21-Jährigen, der im Falle eines Wechsels zu Frankfurt monetäre Abstriche hinnehmen müssen würde.

Am Donnerstag trifft Eintracht Frankfurt im Play-off-Rückspiel der Conference League auf Levski Sofia. Bis dahin, so heißt es, wolle Kolo Muani schon nicht mehr Teil des Kaders sein. Seine Worte klingen nach Abschied: “Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben”, so der 24-Jährige bei Sky.