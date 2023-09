﻿Warum im Rugby die Welt größtenteils noch in Ordnung ist

Der Kontrast bei der Rugby-WM könnte nicht größer sein: Während vor den Spielen martialisch wirkende Tänze aufgeführt werden und körperbetonte Aktionen auf dem Platz die Regel sind, stehen Fairness, gute Manieren und Anstand für Spieler, Referee sowie Zuschauerinnen und Zuschauer vorn an.

Die grimmig schauenden Männer im Kleiderschrankformat sind zurück auf dem Platz. Am Freitag begann in Frankreich mit der Partie des Gastgebers gegen den dreimaligen Weltmeister Neuseeland die Rugby-Weltmeisterschaft. Am 28. Oktober wird der Titelträger gekürt. Die Spieler kommen noch bulliger daher, noch athletischer, das ohnehin raue Treiben wird immer spektakulärer. Die einzige Mannschaftskampfsportart boomt. Aber so knallhart und archaisch Rugby wirken mag, es gelten strenge Regeln – und Fairplay ist ex­trem wichtig, der Schiedsrichter eine Art Heiliger. So absurd das scheinen mag: Beim Rugby ist die Welt noch in Ordnung, was gute Manieren betrifft.