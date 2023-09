Michael Rummenigge: Warum ich beim DFB und der Nationalmannschaft in Rage gerate

Ganz ehrlich: Wenn ich mir den Zustand des DFB und der Nationalmannschaft dieser Tage anschaue, gerate ich in Rage. Mir liegt dieses Team noch immer sehr am Herzen. Wenn ich mich inzwischen umhöre und umschaue, interessieren sich aber immer weniger Fans für die DFB-Auswahl. Diese Gleichgültigkeit vieler Anhänger hat man sich rund um die Mannschaft und den Verband in den vergangenen Jahren „hart erarbeitet“. Es würde den Rahmen dieser Kolumne sprengen, alle Fehler aufzulisten. Daher beschränke ich mich auf die aktuelle Lage. Darüber gibt es schließlich genug zu sagen.

Beginnen wir mit der Bundestrainer-Frage. Hansi Flick hätte schon nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Katar freigestellt werden müssen. Stattdessen hat man sich in den vergangenen Monaten von Spiel zu Spiel gequält. Flick hat einfach zu viele handwerkliche Fehler gemacht. Man denke exemplarisch nur daran, dass er Nico Schlotterbeck beim Debakel gegen Japan als Linksverteidiger aufgeboten hat. Nach dem Aus von Flick steht der DFB vor der Heim-EM im kommenden Sommer ohne Bundestrainer da und massiv unter Druck. Mit einer früheren und konsequenteren Entscheidung hätte man sich dieses Problem ersparen können.

Dass Julian Nagelsmann nun der Favorit auf den Job sein soll, führt bei mir ebenfalls zu Fragezeichen. Ich sage es ganz klar: Wir brauchen keinen 36-Jährigen, dem es an der nötigen Erfahrung fehlt. Jugendlicher Elan ist schön und gut - in der derzeitigen Situation aber kaum das richtige Mittel. Wir brauchen einen Trainer, zu dem die Spieler ein Stück weit aufschauen. Jemanden der anpackt, klare Ansagen macht und den Karren aus dem Dreck zieht. Um so jemanden zu finden, muss man beim DFB aber auch mal über den Tellerrand hinaus und ins Ausland schauen. Warum muss der Bundestrainer einen deutschen Pass haben? Zinedine Zidane hat keinen und ist momentan verfügbar. Eine Anfrage könnte sich lohnen.

Beim DFB reden viel zu viele Funktionäre mit. Michael Rummenigge

Allerdings sind wir da schon beim nächsten Problem: Will sich jemand wie Zidane wirklich diesen Job antun? Die Zeiten, als sich um den Posten des Bundestrainers gerissen wurde, sind vorbei. Auch im Ausland hat sich inzwischen herumgesprochen, dass beim DFB viel zu viele Funktionäre mitreden und kaum einmal am gleichen Strang gezogen wird. Das sportliche Niveau der Mannschaft ist zudem nicht gerade so, dass die Interessenten für das Amt Schlange stehen. Denn: Wir müssen allmählich mal einsehen, dass wir vielleicht 13 oder 14 Spieler auf Top-Niveau haben. Danach wird es dünn.

Mats Hummels ist immer noch unser bester Innenverteidiger. Einen Mittelstürmer von internationalem Spitzenformat haben wir nicht. Echte Spielerpersönlichkeiten sehe ich auch nicht. Man muss die Flinte nach diesen Feststellungen nicht zwangsläufig ins Korn werfen, aber man muss endlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Auch mit Kampf und Willen kann man Spiele gewinnen. Das müssen die Fans im Stadion und auf dem heimischen Sofa spüren. Sonst ist ihnen diese Mannschaft egal. Und Gleichgültigkeit ist viel schlimmer als jeder Ärger.